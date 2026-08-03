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Politica

Amministrative 2027, Sinistra Italiana e Verdi: «Lavoriamo all'unità del campo progressista per Barletta»

La nota congiunta dei segretari cittadini

Barletta - lunedì 3 agosto 2026 11.40 Comunicato Stampa
«Il prossimo anno 2027 oltre alle elezioni politiche, ci saranno anche elezioni amministrative. In Puglia sono numerosi i comuni al voto di rilevanza importante. Si voterà anche Barletta, comune capoluogo che attualmente e amministrata da una coalizione di destra». Si legge così nella nota congiunta a firma di ​Annamaria Cafiero (Sinistra Italiana) e Luigi Dicataldo (Verdi).

«L'Alleanza Verdi Sinistra sta lavorando per una ricomposizione del campo progressista che si è presentato diviso alle ultime due tornate amministrative quelle del 2018 e quella del 2022. Un primo passo importante è stato fatto nelle ultime settimane, complice la mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio in consiglio comunale da parte della destra, che ha visto le forze politiche PD, AVS, Movimento 5 stelle con la forza civica cittadina Coalizione Civica impegnarsi alla costruzione di un'alternativa alla destra.

E' stato preso un impegno da queste quattro forze politiche in una conferenza stampa tenuta il 28 luglio scorso, di presentarsi alle prossime elezioni comunali di Barletta in maniera unitaria. L'unità delle quattro forze è un elemento importante per la vittoria del campo progressista, ma non sufficiente… oltre a lavorare per riproporre la stessa alleanza che ha sostenuto Antonio Decaro alle ultime elezioni regionali, serve confrontarsi con la città e i cittadini facendoli partecipare alla costruzione del programma che parta dai più bisogni dei più deboli, da chi è solo, da chi non ha un lavoro o da chi pur avendo un lavoro non arriva alla terza settimana.

Secondo l'Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla questione sociale bisogna intervenire in maniera decisa sulla questione ambientale e sulla regolamentazione del territorio avendo un idea di PUG che soddisfi gli interessi della collettività. AVS crede ad una visione diversa di città, contribuirà in maniera unitaria e costruttiva a lavorare sul programma, presentandosi il giorno delle elezioni con il proprio simbolo sulla scheda elettorale che rappresenta la giustizia sociale e la giustizia ambientale».

  • Nota politica
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