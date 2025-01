Grazia Dibenedetto di Barletta vince ad “Avanti un altro” su Canale 5

Grazia Dibenedetto, 28enne barlettana, è la prima vincitrice della nuova stagione di "Avanti un altro", l'amatissimo game show che va in onda su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, giunto alla sua undicesima edizione.Grazia, penultima concorrente della puntata, stringe la mano sorridendo ai due presentatori e non perde un attimo per salutare la sua grande famiglia, nello specifico i suoi cari nonni, nonna Nina e nonno Ciccio.Riguardo la sua carriera, racconta che è un'archeologa e che sta svolgendo la sua tesi di dottorato su un argomento molto singolare: l'arte vetraria medievale in Puglia. Non mancano le simpatiche e affettuose battute sul 'reperto archeologico Jurgens' e sulla relazione molto lunga di Grazia e il suo fidanzato Michele.La concorrente barlettana è capitata nel fortunato momento del 'Salottino', in cui, dopo aver scelto l'argomento preferito tra quelli proposti, ha dovuto interpretare il rebus mostrato da uno dei personaggi del Salottino. Grazia risolve presto l'enigma, ottenendo la possibilità di pescare in maniera diretta dal 'pidigozzaro', cesto rotante contenente i potenziali premi e penalità.La fortuna non molla la presa: la concorrente pesca 75mila e decide di fermarsi nella speranza che il successivo concorrente non faccia meglio di lei. Dopo di lei solo un concorrente, che sbagliando le lascia la strada libera per il gioco finale.Quest'ultima sfida, a detta di molti è uno dei giochi più difficili che esista, in quanto letteralmente controverso. Denominato, per l'occasione, da Paolo Bonolis "ultima forca Gaudina particolarmente complessa": 21 risposte tutte sbagliate scegliendo tra le due opzioni di risposta che il presentatore dà prima della domanda. La base di partenza è 175mila euro, 150 secondi di tempo per portare a casa l'intero montepremi, poi si scende a 100mila e per ogni secondo che passa il montepremi diminuisce di 1000 euro, fino ad arrivare a 50mila con la possibilità di stoppare il tempo ma il deficit di non poter più sbagliare risposta.Il suo percorso nel gioco finale, nonostante l'agitazione e l'emozione, fila abbastanza liscio, rivelando la preparazione della ragazza.Con l'ultima domanda "Sicilia o Lombardia, la regione italiana più estesa è la?" e rispondendo Lombardia anziché Sicilia, Grazia riesce ad aggiudicarsi il montepremi di 44mila euro, confermandosi prima campionessa della nuova stagione.