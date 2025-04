"Cesare Dante Cioce a cento anni dalla nascita. Fra diritto, politica, impegno civile per Barletta Città della Disfida". Questo il titolo dell'incontro pubblico condotto dal giornalista e scrittore Nino Vinella, patrocinato ed ospitato dal Circolo Unione venerdì 4 aprile nel gremito Salone Conferenze di Viale Giannone 7 dove numerose e qualificate sono state le autorevoli presenze dei partecipanti all'iniziativa, ispirata dalla Famiglia, che ha assunto valore di rilevanza storica per la figura di Cesare Dante Cioce, grande personalità barlettana, Senatore della Repubblica per due mandati, Sottosegretario alla Giustizia nel secondo Governo Craxi e fautore dell'istituenda Provincia di Barletta. Nonché esemplare riferimento nella professione forense e nella vita pubblica cittadina quale Consigliere comunale per il PSDI (suo partito di appartenenza mai venuta meno) e presidente del Barletta Calcio negli Anni Settanta (quando la squadra in serie C fu potenziata per un campionato di avanguardia).Hanno aperto l'incontro il saluto dell' arch. Biagio Capacchione, attuale presidente del Circolo Unione, che ha ricordato quando Cioce rivestì questa carica nel 1980, e il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito che, documenti alla mano, ha ricordato l'estrema vicinanza politica durante le consigliature comunali ed in particolare a favore dell'istituenda Provincia di Barletta al cui tema è stata dedicata un'ampia sezione su base giornalistica dall'archivio de "La Gazzetta del Mezzogiorno" e provenienza documentaristica dagli atti parlamentari.Il profilo più privato e familiare è stato tratteggiato con emozione e ricordi fra sentimento e memoria dai nipoti Claudio, Ida e Stefano.Il clou dell'evento è stata la proiezione in anteprima del video realizzato dall'ing. Angelo Marzocca realizzato elaborando fotografie storiche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale nel quale le immagini hanno restituito al pubblico le principali tappe della vita privata e pubblica del personaggio come un film biografico davvero di grande impatto emotivo. Preannunciata inoltre l'uscita nei prossimi mesi di un libro (Cafagna Editore Barletta) che riassumerà il centenario come tappa conclusiva che coincide con i venticinque anni dalla scomparsa.Sono intervenuti: Presidente del consiglio dell'ordine avvocati di Trani, avv Francesco Logrieco; Presidente camera penale di Trani, avv Giangregorio Depascalis; Corrado Allegretta già presidente del TAR Puglia; Vice sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante; Raffaele Grimaldi già sindaco di Barletta; Sen. Giuseppe Dipaola; Consigliere regionale Filippo Caracciolo; Armando Messina già sindaco di Barletta; Sen. Assuntela Messina, già Sottosegretario alla transizione ecologica; Isidoro Alvisi, Vice presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel; Sen. Dario Damiani; Avv. Bernardo Lodispoto sindaco di Margherita di Savoia e presidente della provincia di Barletta Andria Trani.L'incontro pubblico, con ricca documentazione proveniente dagli archivi e proiezione di immagini anche inedite, vedrà la partecipazione di "testimoni del tempo" collocati fra i vari ambiti nei quali Cesare Dante Cioce riuscì pienamente a sviluppare il suo carisma.Per l'attività forense, gli avvocati Domenico Diterlizzi, Antonio Giorgino ed Ugo Operamolla i quali hanno tracciato il profilo di Cioce sulla scorta delle proprie personali esperienze di vita personale e professionale. Per l'attività politica ed istituzionale, gli ex parlamentari Graziano Ciocia e Franco Borgia, Domenico Magistro presidente onorario del Psdi, l'ex Consigliere regionale Giuseppe "Peppino" Abbati, l'ex assessore comunale Alfonso Ventura. Per l'impegno di servizio nel Lions Club, il past Governatore Matteo Bonadies con Antonio Luzzi e l'attuale presidente, Carmela Fiore. Ed infine per lo spazio del calcio, gli ex calciatori vecchie glorie Dipaola e Milillo, oltre all'ex speaker radiofonico Rino Francavilla con un toccante intervento revival.Né sono mancate tante finestre aperte sugli aspetti tuttora ancora meno noti o addirittura sconosciuti, come i testi (anche musicali) delle rappresentazioni in cui l'attor giovane Cesare Dante Cioce si esibiva da studente universitario nella Barletta del secondo dopoguerra. Molto apprezzati gli interventi musicali alla chitarra del maestro Pino Cava e le azioni recitative e canore di Michele Cafagna (Associazione culturale e ricreativa Attori Spontanei Barlettani). Service audio e video New System Service con Gianni Civita.