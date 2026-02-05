Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città»

"Grazie ad un nostro emendamento, non votato ma copiato dalla maggioranza che ne ha ripresentato uno simile, è stata approvata la delibera sul Piano Casa. A giovarne sarà la città che da tempo aspettava la ratifica di questo provvedimento". Così i consiglieri comunali di Cantiere Puglia Adelaide e Massimo Spinazzola e la consigliera indipendente Letizia Rana."Sin dal primo momento - affermano i consiglieri - abbiamo ritenuto l'approvazione della delibera sul Piano Casa un atto fondamentale per la città. Nel corso dei mesi, però, - aggiungono Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana - ci siamo resi conto che la proposta di delibera che la maggioranza cittadina ci aveva sottoposto necessitava di migliorie necessarie a renderla realmente conforme alla legge regionale. Per questo motivo ci siamo messi al lavoro per arrivare ad una soluzione che fosse nell'interesse dei barlettani e non di singoli soggetti"."Grazie al nostro lavoro ed alla nostra mediazione, Barletta ha finalmente il suo Piano Casa. Peccato che la maggioranza abbia inteso bocciare il nostro emendamento, salvo poi presentarne,in modo deprecabile e scorretto, un altro sulla falsariga del nostro. Auspicavamo un provvedimento votato all'unanimità come in quasi tutti gli altri comuni. Resta però un dato fondamentale: grazie al nostro intervento è stato fornito lo strumento per approvare un provvedimento al servizio della città".