Progetto Housing First, Cantiere Puglia: «Si valuti altra collocazione»

"A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti del quartiere Borgovilla e della petizione popolare trasmessa ai Consiglieri comunali, abbiamo formalmente richiesto al Sindaco e alla Giunta comunale di valutare con urgenza una diversa collocazione per il progetto Housing First attualmente previsto in via Paparella". Così i consiglieri comunali del gruppo Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola e Pino Rizzi."Ribadiamo con chiarezza che Housing First rappresenta uno strumento importante per il contrasto della marginalità sociale e per l'inclusione abitativa delle persone più fragili. La nostra iniziativa non mette in discussione l'intervento né le finalità che esso persegue. Riteniamo però che la sua realizzazione debba avvenire in un contesto adeguato e attraverso un percorso di ascolto e condivisione con il territorio"."Nel corso degli incontri con i residenti e del dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane – proseguono i consiglieri – sono emerse diffuse perplessità riguardo all'area individuata. Via Paparella si inserisce infatti in una zona già fortemente urbanizzata, caratterizzata da una limitata disponibilità di spazi verdi e da criticità legate ai parcheggi. Si tratta di elementi che meritano un'attenta valutazione da parte dell'Amministrazione"."La petizione sottoscritta dai cittadini rappresenta un chiaro segnale della necessità di approfondire la scelta effettuata. Quando una parte significativa della popolazione manifesta in maniera partecipata le proprie preoccupazioni, la politica ha il dovere di ascoltare e verificare l'esistenza di soluzioni più condivise, senza pregiudizi e senza contrapposizioni ideologiche"."Per queste ragioni abbiamo chiesto all'Amministrazione di sospendere l'iter in corso e di procedere con urgenza all'individuazione di un'area comunale alternativa, più idonea sotto il profilo urbanistico, ambientale e dell'integrazione con il contesto urbano. Allo stesso tempo, riteniamo indispensabile che ogni decisione salvaguardi il rispetto del cronoprogramma e degli obblighi previsti dal finanziamento PNRR, evitando qualsiasi rischio di perdita delle risorse assegnate alla città"."Il nostro obiettivo – concludono gli esponenti di Cantiere Puglia – è individuare una soluzione equilibrata che consenta di realizzare l'intervento senza alimentare tensioni e garantendo una migliore armonizzazione con il quartiere. Siamo convinti che sia possibile dare attuazione al progetto senza contrapporre le esigenze delle persone più fragili con le legittime istanze dei residenti, attraverso una soluzione equilibrata e maggiormente condivisa."