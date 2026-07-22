Cantiere Puglia Barletta
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PalaMarchiselli, la Regione stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: «Ora il Comune non perda questa occasione»

La nota del Gruppo consiliare "Cantiere Puglia", Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola, Pino Rizzi

Barletta - mercoledì 22 luglio 2026 13.01 Comunicato Stampa
"Accogliamo con soddisfazione la notizia, resa nota dal Presidente del gruppo consiliare regionale 'Per la Puglia', Ruggiero Passero, dello stanziamento di 2 milioni e 860 mila euro da parte della Regione Puglia per il recupero del PalaMarchiselli di Barletta". Così i consiglieri comunali del gruppo 'Cantiere Puglia', Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola e Pino Rizzi.

"Ringraziamo Ruggiero Passero e la giunta regionale guidata da Antonio Decaro per l'attenzione riservata a Barletta e per aver sostenuto un intervento tanto atteso dalla città. Si tratta di una straordinaria opportunità per restituire ai cittadini un impianto sportivo strategico, atteso da anni".

"Ora, però, è fondamentale che l'Amministrazione comunale segua con la massima attenzione ogni fase dell'iter amministrativo, rispettando tempi e adempimenti necessari affinché il finanziamento venga utilizzato integralmente e l'opera possa essere realizzata senza ritardi. Chiediamo al Comune di monitorare costantemente il procedimento e di mettere in campo ogni azione utile per garantire che queste risorse si traducano rapidamente in un'opera concreta. Barletta non può permettersi di perdere un finanziamento così importante per il futuro dello sport e della città."
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