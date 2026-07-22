Sicurezza sismica, De Santis: «Quasi tre milioni per il pala Marchiselli. Una buona notizia per Barletta»

"La sicurezza di luoghi come impianti sportivi e scuole è una priorità per la nostra Regione. Quelli sono spazi in cui i nostri bambini e ragazzi, oltre ad allenarsi, crescono, imparano a stare insieme agli altri, stanno lontano dalla strada e dai sui pericoli". Si legge nella nota del consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis.



"Il provvedimento con cui la Giunta Decaro, su proposta dell'assessore Piemontese, ha stanziato 13 milioni di euro per questi luoghi è un provvedimento doveroso e importantissimo, che consentirà, fra gli altri, al Comune di Barletta di recuperare e rendere nuovamente fruibile il Pala Marchiselli. Sì tratta di un impianto storico della città della Disfida, chiuso e inagibile da tempo e che presto potrà tornare a ospitare gli sportivi che per anni si sono allenati dentro e fuori da quel palazzetto".



"Sì tratta di un progetto presentato dal comune e valutato positivamente ma che non era stato finanziato per esaurimento di fondi e che ora finalmente non solo è stato finanziato ma ha ottenuto anche risorse maggiori".