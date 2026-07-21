Ruggiero Passero
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Politica

Passero (Per la Puglia): «Dalla Regione Puglia 2 milioni e 860 mila euro per il PalaMarchiselli»

La nota del consigliere regionale

Barletta - martedì 21 luglio 2026 18.43 Comunicato Stampa
"La giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 13 milioni di euro per per la messa in sicurezza sismica di edifici pubblici strategici. Di questi, 2.861.527,06 euro, sono destinati alla ricostruzione del PalaMarchiselli, chiuso ormai da due anni e mezzo per problemi di staticità". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.
"Lo scorso anno - spiega Passero - il comune di Barletta aveva partecipato al bando regionale per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici presentando un progetto idoneo, ma non finanziabile per esaurimento risorse. Ora, anche grazie al grande lavoro degli uffici, queste risorse ci sono ed in misura maggiore a quanto richiesto dal comune (1 milione e 750 mila euro)".

"Grazie a questo finanziamento - aggiunge Passero - il comune di Barletta, che attendeva gli esiti di un bando ministeriale, ma stava procedendo con la fase progettuale, potrà arrivare al recupero definitivo di una struttura storica, un punto di riferimento per intere generazioni di sportivi ed ora purtroppo abbandonata a se stessa".

"Ringrazio - conclude Passero - il presidente Antonio Decaro e la giunta regionale per l'interessamento alla città di Barletta. Continuiamo a lavorare nell'interesse della nostra comunità".
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