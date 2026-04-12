Incendio auto presidente Bat, Passero (Per la Puglia): «Solidarietà a Bernardo Lodispoto, gesto vile»

"Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza al presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto, vittima di un gesto vile e da condannare con forza. L'incendio della sua autovettura rappresenta un grave atto intimidatorio al quale le istituzioni devono dare una risposta forte. Confido nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura per risalire alle cause dell'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.