Ruggiero Passero neo eletto consigliere regionale
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Attualità

Incendio auto presidente Bat, Passero (Per la Puglia): «Solidarietà a Bernardo Lodispoto, gesto vile»

La nota del consigliere regionale

Barletta - domenica 12 aprile 2026 11.53
"Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza al presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto, vittima di un gesto vile e da condannare con forza. L'incendio della sua autovettura rappresenta un grave atto intimidatorio al quale le istituzioni devono dare una risposta forte. Confido nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura per risalire alle cause dell'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.
  • Ruggiero Passero
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