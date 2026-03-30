Ruggiero Passero
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Politica

Passero (Per la Puglia): «Nei pronto soccorso della Bat dati in linea con quelli nazionali. Lavoriamo per superare le criticità»

La nota del consigliere regionale

Barletta - lunedì 30 marzo 2026 19.03 Comunicato Stampa
"Le criticità ci sono e vanno affrontate con azioni concrete, ma va evidenziato come i pronto soccorso della Bat operino con grande impegno raggiungendo dati in linea con quelli della media nazionale. Questa è la base da cui partire per il superamento di tutti i problemi". Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia Ruggiero Passero a margine di una seduta della III commissione sulla situazione dei pronto soccorso della Bat.

"Io non voglio fare il difensore d'ufficio, ma - ha affermato Passero - a volte bisogna essere pragmatici, la politica deve esserlo. Che ci siano problematiche e criticità, a partire da quelle relative ai posti letto e al personale (medico, ospedaliero, ausiliario) che va implementato, è innegabile: ma va detto che nei pronto soccorso della Bat si lavora con grande impegno e con risultati notevoli".

"I dati che emergono - prosegue il presidente del gruppo Per - sono in linea con la media nazionale e questo nonostante la fortissima pressione che i pronto soccorso ricevono, con ingressi per le motivazioni più disparate. Quanto emerge dai dati, inoltre, mette in risalto l'utilità di servizi come l'Osservazione Breve Intensiva, che consentono uno snellimento delle attività".

"Oltre all'Obi - aggiunge Passero - vanno sottolineate anche le attività dell'emodinamica che hanno supportato i pronto soccorso con dei risultati importanti, frutto dell'osservazione dei pazienti, utile a salvare numerose vite".

"Solo basandosi su questi aspetti e sulle difficoltà con le quali i pronto soccorso sono costretti e fare i conti si possono fare delle valutazioni complete e precise. La Regione Puglia sta lavorando costantemente per il miglioramento dell'offerta sanitaria e - ha concluso Passero - la base sulla quale operare è sicuramente di qualità".
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