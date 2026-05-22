Ruggiero Passero
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Politica

Passero (Per la Puglia): “Buon lavoro al nuovo direttore generale della Asl Bt Alessandro Di Bello”

La nota del consigliere regionale

Barletta - venerdì 22 maggio 2026 15.28 Comunicato Stampa
"Auguro un buon lavoro al nuovo direttore generale della Asl Bt Alessandro Di Bello. Le sfide che lo attendono saranno importanti e difficili. A lui offro il massimo supporto per raggiungere il fondamentale obiettivo del miglioramento dell'offerta sanitaria per la nostra comunità. Di Bello raccoglie il testimone dalla dott.ssa Tiziana Dimatteo, che ringrazio per il lavoro svolto". Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero.

"Il direttore Di Bello - afferma Passero - è da anni impegnato in azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale sanitaria e degli enti locali. La sua esperienza potrà essere sicuramente utile per affrontare i processi che porteranno alla realizzazione delle nuove strutture sanitarie, come ad esempio il nuovo ospedale di Andria, la piastra oncoematologica del Dimiccoli o l'ospedale del Nord-barese a Bisceglie, ma anche per migliorare i servizi a disposizione dei centri più piccoli e risolvere le questioni di carattere logistico".

"La sanità - prosegue il consigliere regionale - è in cima alle priorità del presidente Antonio Decaro, l'attenzione è altissima e le nuove nomine vanno nella direzione già tracciata, quella del potenziamento dell'offerta sanitaria al servizio dei pugliesi".

"L'obiettivo - conclude Passero - è chiaro: una sanità più efficiente, rapida, senza sprechi e che coinvolga in maniera attiva le professionalità nei processi decisionali".
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