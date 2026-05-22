Si è conclusa con grande successo la XVI edizione della
Si è conclusa con grande successo la XVI edizione della "Ciemme Vivi Barletta 2026"
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Si è conclusa con grande successo la XVI edizione della "Ciemme Vivi Barletta 2026"

La nota di Enzo Cascella presidente della Asd Barletta sportiva

Barletta - venerdì 22 maggio 2026 13.37 Comunicato Stampa
Quest'anno la gara ha rappresentato la settima tappa del circuito Corripuglia, il più importante campionato a tappe sul territorio pugliese, ragion per cui hanno partecipato i migliori atleti e le più importanti società podistiche pugliesi.

Con circa 500 atleti, si conferma tra le più partecipate gare podistiche del nostro territorio; alla gara agonistica si sono aggiunti tantissimi podisti amatoriale della domenica che si sono cimentati, magari per la prima volta, sulla distanza dei 10 km.

Il percorso di 5 km da ripetersi per due volte ha interessato il cuore della città della disfida: il mare con partenza ed arrivo sul lungomare Pietro Mennea per poi raggiungere i principali corsi cittadini e quindi circumnavigare il maestoso castello svevo; vedere il lungomare Pietro Mennea affollato da centinaia di maratoneti è stato davvero meraviglioso.

La CIEMME Vivi Barletta ha ricevuto il Patrocinio della Regione Puglia, il sostegno dellAssessorato regionale al Walfare e allo sport, il Patrocinio del Comune di Barletta, il pieno sostegno di Massimiliano Dileo Assessore allo sport, il sosupporto tecnico dell'Ufficio sport, Ufficio traffico, della Polizia Municipale e della Barsa.

La CVB è una manifestazione sportiva così partecipata e allo stesso tempo molto impattante per la città che, oggettivamente arreca delle criticità, ma che nel contempo, produce una notevolissima ricaduta economica a favore della città. A questo valore meramente economico la conferma della nostra bellissima città come accogliente ed ospitale, ovvero Barletta città dello sport.

Da un punto di vista più strettamente tecnico sportivo: il podio maschile della CVB 2026 è tutto internazionale, infatti la gara è stata vinta dall'atleta del Burundi Jean de dieu Butoyi con il tempo finale di 29' e 18" davanti a Olivier Irabauta e Abdrssamd El Yaagoubi; nella classifica femminile si è imposta Francesca Pastore con il tempo di 37' e 27" davanti a Domenica Capozzi e Angela Vita Leoce; nella classifica di società si impone la Pro Canosa del presidente Michele Paradiso davanti alla Nadir on the Road, Amatori Putignano, Happy runners Altamura e Monopoli quinte a pari meritato.

Il barlettano Mimmo Ricatti è stato primo atleta italiano, mentre Paolo Giannini si è imposto nella speciale classifica Fispes ( Federazione italiana sport paralimpico sperimentali). Nella zona partenza ed arrivo sul lungomare Pietro Mennea, all'interno dell'omonimo Parco è stato allestito un piccolo villaggio del volontariato, dove hanno trovato collocazione le diverse associazioni che hanno collaborato con l'evento e che nel contempo hanno potuto promuovere le proprie attività sociali. Infine un particolare ringraziamento va rivolto ai volontari della Barletta Sportiva che hanno svolto un lavoro organizzativo a dir poco straordinario. Appuntamento all'edizione 2027 della Ciemme Vivi Barletta.
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