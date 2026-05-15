Etra Barletta
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Calcio

Coppa Puglia Prima Categoria: Etra Barletta pronta per il grande sogno

Domenica pomeriggio (ore 17:30) al Manzi Chiapulin i barlettani sfideranno la finale di andata con il fortissimo FC Manduria

Barletta - venerdì 15 maggio 2026 12.40
Ci siamo quasi. Domenica pomeriggio al Manzi Chiapulin, con fischio d'inizio previsto per le 17:30, l'Etra Barletta scenderà in campo per la prima delle due finali di Coppa Puglia di Prima Categoria. Obiettivo della squadra di Antonio Maino è quello di materializzare il sogno di portare a casa il primo prestigioso trofeo regionale a livello di prima squadra della sua giovane e brillante vita, a coronamento di un percorso partito dalla Terza Categoria nella stagione 2021/22, e giunto quest'anno a sfiorare l'ingresso nel tabellone playoff valido per l'accesso al campionato di Promozione, arrivando a giocarsela con squadroni come il Triggiano e come l'Ideale Bari vincitrice del girone A di Prima Categoria.

L'Etra Barletta punta inoltre a riportare in città la Coppa Puglia, a due anni esatti dal trionfo dell'Audace Barletta nella doppia finale con lo Squinzano.

Un eventuale successo in coppa porrebbe inoltre l'Etra in posizione decisamente privilegiata in vista di un possibile ripescaggio nel campionato di Promozione.

Avversario in finale dell'Etra sarà il Football Club Manduria, squadra che parte coi favori del pronostico, sia alla luce del dominio pressoché totale esercitato nel girone B di Prima Categoria (vinto con ben 24 punti di vantaggio sul San Vito secondo in classifica), sia per la presenza in squadra di elementi di evidente categoria superiore come l'ex Brilla campi Facecchia, dell'ex Taurisano Delgado,e di Athos Ferrucci, giocatore con una lunga esperienza tra Eccellenza e Promozione calabrese.

FC Manduria quindi fortissimo, ma a volte nel calcio le montagne più impervie da scalare sono quelle che spesso regalano le imprese più inaspettate, e l'Etra Barletta di quest'anno ha più e più volte dimostrato di sapere sorprendere qualunque avversario.
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