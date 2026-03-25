Prima Categoria: l'Etra Barletta vince a Bitonto e rientrain zona playoff

A tre giornate dal termine della stagione regolare, e con una semifinale di Coppa Puglia tutta da gustare, l'Etra Barletta ritrova il quarto posto in classifica, e in contemporanea anche un posto playoff, battendo a domicilio l'Olimpia Bitonto grazie a una rete nel primo tempo di Alejandro Di Niso.Negli ultimi tre match contro San Giovanni Rotondo, Triggiano e Audace Cagnano, i ragazzi di Antonio Maino, oltre a tentare l'assalto alla finale di Coppa Puglia di Prima Categoria, proveranno anche a centrare quel piazzamento playoff tramite il quale tentare l'assalto a un clamoroso salto in Promozione, un traguardo che rappresenterebbe un qualcosa di veramente eccezionale per una realtà ormai pienamente consolidatasi sia a livello di calcio dilettantistico pugliese, che soprattutto a livello di calcio giovanile.E mentre l'Etra Barletta torna a sognare in grande, prosegue appassionante in vetta alla classifica del girone A di Prima Categoria Puglia il testa a testa tutto barese tra Triggiano e Ideale Bari, con i primi vittoriosi per 5-1 sull'Audace Cagnano (in gol anche il barlettano ex Etra Michele Palmitessa), e i secondi corsari a manfredonia sulla Passion con il punteggio di 2-1.Fermo il Troia per il turno di riposo, la zona playoff ha fatto registrare il ritorno al successo del Real Olimpia Terlizzi (6-0) sul capo della derelitta Molfetta Sportiva, mentre per quanto riguarda infine la zona playout, da registrare il pari (2-2) tra Bitetto e Real Zapponeta, e l'importante successo esterno per 2-0 dell'Uniti per Cerignola sul campo del san Giovanni Rotondo, prossimo avversario dell'Etra Barletta al Manzi Chiapulin.