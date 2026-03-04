Calcio
Prima Categoria: l'Etra Barletta ritorna al successo anche in campionato
Dopo due sconfitte consecutive, i ragazzi di Antonio Maino rialzano la testa con il Bitetto (1-0)
Barletta - mercoledì 4 marzo 2026
Dopo il successo per 4-1 sul Red Heart Sannicandro nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Puglia di Prima Categoria, dopo le sconfitte contro Real Zapponeta e Troia, l'Etra Barletta è tornata domenica pomeriggio al successo in campionato battendo per 1-0 il Bitetto, grazie a un gol di Giuseppe Paolillo.
Con questo successo l'Etra Barletta rimette nel mirino la zona playoff, ora distante un solo punto rispetto alla quinta posizione del Real Olimpia Terlizzi, battuto domenica in casa per 1-2 da un Troia in grandissima forma, reduce com'è da 16 punti su 18 nelle ultime sei partite.
In testa alla classifica del girone A di Prima Categoria, dopo venti giornate, c'è sempre il Triggiano, vittorioso per 2-0 sull'Olimpia Bitonto, con tre punti di vantaggio sull'Ideale Bari, vittoriosa quest'ultima per 2-1 sul Real Zapponeta.
Terzo in classifica, a -4 dalla vetta, il Passion Sport Manfredonia - prossimo avversario dell'Etra Barletta al "Miramare" - uscito vincitore per 3-2 dal match esterno sul campo dell'Uniti per Cerignola.
Successo scontato infine per l'Audace Cagnano sulla Molfetta Sportiva, mentre ha riposato il San Giovanni Rotondo.
