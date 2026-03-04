WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
Calcio

Prima Categoria: l'Etra Barletta ritorna al successo anche in campionato

Dopo due sconfitte consecutive, i ragazzi di Antonio Maino rialzano la testa con il Bitetto (1-0)

Barletta - mercoledì 4 marzo 2026
Dopo il successo per 4-1 sul Red Heart Sannicandro nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Puglia di Prima Categoria, dopo le sconfitte contro Real Zapponeta e Troia, l'Etra Barletta è tornata domenica pomeriggio al successo in campionato battendo per 1-0 il Bitetto, grazie a un gol di Giuseppe Paolillo.

Con questo successo l'Etra Barletta rimette nel mirino la zona playoff, ora distante un solo punto rispetto alla quinta posizione del Real Olimpia Terlizzi, battuto domenica in casa per 1-2 da un Troia in grandissima forma, reduce com'è da 16 punti su 18 nelle ultime sei partite.

In testa alla classifica del girone A di Prima Categoria, dopo venti giornate, c'è sempre il Triggiano, vittorioso per 2-0 sull'Olimpia Bitonto, con tre punti di vantaggio sull'Ideale Bari, vittoriosa quest'ultima per 2-1 sul Real Zapponeta.

Terzo in classifica, a -4 dalla vetta, il Passion Sport Manfredonia - prossimo avversario dell'Etra Barletta al "Miramare" - uscito vincitore per 3-2 dal match esterno sul campo dell'Uniti per Cerignola.

Successo scontato infine per l'Audace Cagnano sulla Molfetta Sportiva, mentre ha riposato il San Giovanni Rotondo.
  • ASD Etra Barletta
  • Prima Categoria
Altri contenuti a tema
Prima Categoria: altro Ko per l'Etra Barletta Prima Categoria: altro Ko per l'Etra Barletta I ragazzi di Antonio Maino cedono per 1-0 sul campo del Troia
Prima Categoria: turno da dentro o fuori per l'Etra Barletta Prima Categoria: turno da dentro o fuori per l'Etra Barletta Biancorossoverdi impegnati domenica pomeriggio (ore 15) a Troia in un vero e proprio spareggio playoff
Prima Categoria: brutta caduta per l’Etra Barletta Prima Categoria: brutta caduta per l’Etra Barletta La squadra barlettana spreca troppo. Al Manzi Chiapulin passa il Real Zapponeta
Prima Categoria: grande occasione per l’Etra Barletta contro il Real Zapponeta Prima Categoria: grande occasione per l’Etra Barletta contro il Real Zapponeta Domenica pomeriggio la squadra di Maino tenterà di approfittare degli scontri diretti tra le rivali
Etra Barletta presente al Trofeo under 14 “Caroli Hotels 2026”  Etra Barletta presente al Trofeo under 14 “Caroli Hotels 2026”  Si gioca in Salento, con anche Juventus, Torino, Lazio, Fiorentina e Bologna tra le squadre partecipanti al torneo che inizia domani
Prima Categoria: cuore, orgoglio e rimonta Etra Barletta a Bari Prima Categoria: cuore, orgoglio e rimonta Etra Barletta a Bari Grande reazione al doppio svantaggio dei ragazzi di Antonio Maino, che frenano la corsa della capolista Ideale
Prima Categoria: Ideale Bari-Etra Barletta, una sfida che vale una stagione Prima Categoria: Ideale Bari-Etra Barletta, una sfida che vale una stagione Domenica pomeriggio (ore 17), i ragazzi di Maino vanno a caccia dell'impresa sul campo della capolista
Prima Categoria: un'ottima Etra Barletta batte il Real Olimpia Terlizzi e resta in scia alle prime Prima Categoria: un'ottima Etra Barletta batte il Real Olimpia Terlizzi e resta in scia alle prime La squadra di Antonio Maino consolida il suo piazzamento play off e mette nel mirino la sfida di domenica con l'Ideale Bari
Rifiuti abbandonati e gravi carenze di sicurezza, sospesa azienda tessile di Barletta
4 marzo 2026 Rifiuti abbandonati e gravi carenze di sicurezza, sospesa azienda tessile di Barletta
Ampliamento discarica San Procopio, il comitato per il no e Legambiente: «La Provincia firma la condanna del territorio»
4 marzo 2026 Ampliamento discarica San Procopio, il comitato per il no e Legambiente: «La Provincia firma la condanna del territorio»
"Cronache dal fronte invisibile ". Presentato a Barletta il libro di Saverio Santoniccolo
4 marzo 2026 "Cronache dal fronte invisibile". Presentato a Barletta il libro di Saverio Santoniccolo
Rubate circa venti tartarughe da Piazza Plebiscito a Barletta. L'appello dell’Ambulatorio Popolare
4 marzo 2026 Rubate circa venti tartarughe da Piazza Plebiscito a Barletta. L'appello dell’Ambulatorio Popolare
Open Day sulla psoriasi all'Ospedale Dimiccoli di Barletta: visite e screening gratuiti
4 marzo 2026 Open Day sulla psoriasi all'Ospedale Dimiccoli di Barletta: visite e screening gratuiti
Allarme negli Emirati Arabi Uniti: la testimonianza di uno chef barlettano da Dubai - VIDEO
3 marzo 2026 Allarme negli Emirati Arabi Uniti: la testimonianza di uno chef barlettano da Dubai - VIDEO
Venerdì Santo a Barletta, Mele: «Serve un contributo stabile a sostegno delle manifestazioni»
3 marzo 2026 Venerdì Santo a Barletta, Mele: «Serve un contributo stabile a sostegno delle manifestazioni»
Interventi di derattizzazione e deblattizzazione a Barletta: il calendario
3 marzo 2026 Interventi di derattizzazione e deblattizzazione a Barletta: il calendario
Italiani bloccati a Dubai: la testimonianza di una coppia barlettana
3 marzo 2026 Italiani bloccati a Dubai: la testimonianza di una coppia barlettana
Isole ecologiche fisse e mobili, per Bar.S.A. il bilancio è positivo
3 marzo 2026 Isole ecologiche fisse e mobili, per Bar.S.A. il bilancio è positivo
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.