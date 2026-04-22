Prima Categoria: Etra Barletta sconfitta sul campo della capolista Triggiano

A quattro giorni dalla bella vittoria per 3-1 dell'Etra Barletta nell'andata delle semifinali di Coppa Puglia di Prima Categoria, il Triggiano, con una tripletta nella prima mezz'ora dello scatenato Ruggiero De Lorenzo, restituisce alla squadra di Antonio Maino nel match della penultima di campionato del "Principe di Piemonte".

Di Success Diè l'unica rete per l'Etra Barletta, poco prima della fine del primo tempo, dopo che lo stesso Diè, poco dopo la mezz'ora aveva fallito un calcio di rigore.

Con questa sconfitta l'Etra Barletta, pur mantenendo il quarto posto in classifica, vede messa a repentaglio la qualificazione ai playoff, alla luce del distacco in classifica dalla Passion Sport Manfredonia (4-2 al Troia) che ora è di otto punti.

Per sperare di accedere alla semifinale playoff in casa della stessa Passion Sport Manfredonia, l'Etra deve ora battere all'ultima giornata al Manzi Chiapulin l'Audace Cagnano, e sperare in una non vittoria dei sipontini in casa di un Bitetto che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato.

Con questa situazione per l'Etra diventa a questo punto obiettivo primario raggiungere la finale di Coppa Puglia di Prima Categoria.

Per quel che riguarda quella che sarà l'ultima giornata di campionato, Triggiano e Ideale Bari, ancora appaiate in classifica, si giocheranno la promozione diretta rispettivamente sul campo del Real Olimpia Terlizzi, e al Centro Sportivo "Variato" di Bari contro il pericolante San Giovanni Rotondo, squadra che attende di conoscere la propria avversaria al playout tra Olimpia Bitonto, che sarà di scena a Zapponeta, e Uniti per Cerignola, che invece osserverà il suo ultimo turno di riposo.