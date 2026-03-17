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Attualità

BAT in finale alla "Corsa di Miguel": 28 studenti volano a Roma per la sfida nazionale

In programma venerdì 20 marzo

Barletta - martedì 17 marzo 2026 11.46 Comunicato Stampa
Sarà davvero numerosa la rappresentativa pugliese della BAT che si è qualificata alle finali nazionali di Roma del prossimo 20 marzo. Ben 28 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (14 maschi e 14 femmine) del nostro territorio sono riusciti ad ottenere il pass per il gran finale di questo bellissimo progetto, ideato dal giornalista Valerio Piccioni ed organizzato dal Club Atletico Centrale.

Dopo circa 50 tappe di qualificazione su tutto il territorio nazionale, e la massiccia partecipazione di oltre 20.000 ragazzi, far parte dei 540 finalisti è sicuramente motivo di grande soddisfazione. La prestigiosa location poi, vicina al Colosseo, è la stessa dello scorso anno e sarà di certo una esperienza suggestiva per tutti i partecipanti.

Da un punto di vista tecnico nelle 18 finali di categoria sulla distanza dei 1.000 metri ci sono anche importanti aspettative per i nostri atleti che sono riusciti a piazzare ben otto prestazioni tra le migliori di ogni categoria, e di queste ben cinque sono i migliori tempi in assoluto.

I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, saranno guidati nella Capitale dal capo delegazione Coni Bat Antonio Rutigliano e dal referente scolastico per il progetto Gianni Pistillo. Il trasferimento a Roma dei giovani atleti, e di tutta la rappresentativa, è stato curato dal punto di vista organizzativo dalla scuola capofila del progetto, il Liceo Classico "C. Troya" di Andria, grazie anche al sostegno economico della Regione Puglia, Assessorato Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro.

I nostri migliori 8 tempi sui 1.000 m.
RIEFOLO Nicola M2007 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 2.40
SANTOMAURO Simone M2008 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 2.27
ALICINO Mattia M2008 L.S.Nuzzi Andria 4° tempo 2.50
CAPORUSSO Giuseppe M2011 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 2.44
GARGANO Francesca F2008 Liceo Cafiero B.tta 3° tempo 3.25
FRERES Claudia F2009 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 3.02
MUSCIAGNA Giulia F2011 Liceo Cafiero B.tta 1° tempo 3.09
CATANZARO Samantha F2012 S.M. Baldass. Trani 4° tempo 2.34* (800 m.)
5 fotoLa corsa di Miguel
Foto RomaRoma ARoma BRoma DRoma C
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