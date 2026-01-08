Festa Taekwondo ITF, con il trofeo delle nazioni a San Ferdinando di Puglia

Si è conclusa tra gli applausi e l'entusiasmo generale la XII edizione del Trofeo delle Nazioni, svoltasi lo scorso fine dicembre al Palazzetto dello Sport di San Ferdinando. L'evento ha rappresentato non solo un momento di alto agonismo, ma la tradizionale festa di chiusura dell'anno sportivo per tutto il movimento del Taekwondo Itf.Organizzata dal Settore Nazionale Taekwondo ITF Opes, in collaborazione con la società Federico II di Svevia di Barletta e con il supporto della Fit Sport Italia, la manifestazione si è aperta con una cerimonia all'insegna dello spirito di festa dei giorni appena trascorsi. Momento molto apprezzato è stato il consueto sorteggio che ha visto la distribuzione di numerosi regali agli atleti, un gesto voluto per premiare l'impegno dimostrato durante la stagione. La giornata è poi entrata nel vivo con le competizioni, dove atleti dai 5 ai 60 anni si sono sfidati nelle specialità di Forme (Tul) e Combattimento (Sparring), regalando spettacolo al pubblico presente.Il prosieguo ha assunto un tono decisamente tecnico con lo svolgimento del raduno ufficiale di selezione nazionale. Sotto la supervisione dei responsabili nazionali, gli atleti sono stati valutati in vista della composizione della squadra azzurra per i Campionati Europei Eitf che si terranno a Creta nell'aprile 2026. «Siamo molto orgogliosi di quanto visto sui tatami – commenta il direttore tecnico Giuseppe Lanotte -. Il livello tecnico dei nostri atleti è in costante crescita e questo raduno ha confermato che la strada intrapresa per Creta 2026 è quella giusta. Ho visto grande determinazione e spirito marziale, requisiti fondamentali per chi ambisce a rappresentare l'Italia in campo internazionale».A fare gli onori di casa è stata l'istruttrice Annadea Dascanio, riferimento della associazione sportiva Bruno, che ha accolto con entusiasmo la carovana del Taekwondo ITF: «È stato un onore ospitare a San Ferdinando di Puglia un evento di questa portata . Vedere il nostro palazzetto dello sport animato da tanti atleti, dai più piccoli ai veterani, è una gioia immensa e ripaga del grande lavoro organizzativo svolto in sinergia con la federazione. Ringrazio tutti i partecipanti per aver trasformato questa giornata in una vera festa dello sport».Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra organizzatori e istituzioni. Un doveroso ringraziamento va all'amministrazione comunale di San Ferdinando per il patrocinio e alla Regione Puglia, la cui presenza conferma l'attenzione verso la promozione sportiva sul territorio