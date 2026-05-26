“Ponte dell’Adriatico – Torneo Giovanile 2026” a Trinitapoli: presenti anche squadre di Barletta

Si svolgerà a Trinitapoli dal 30 maggio al 1 giugno una manifestazione sportiva denominata "Ponte dell' Adriatico – Torneo giovanile 2026". La stessa è voluta dall'Associazione Juvenilia 2014 Sports Academy Durazzo (Albania) diretta da un trinitapolese doc Francesco Paolo Vitobello, grazie al forte sostegno e la piena collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Trinitapoli, che ha creduto sin dall'inizio nel valore sociale, educativo e culturale dell'iniziativa. In particolare, il Sindaco Francesco di Feo e l'Assessore allo Sport Giovanni Landriscina hanno seguito con attenzione tutte le fasi organizzative della manifestazione, garantendo costante disponibilità e supporto agli organizzatori per la realizzazione dell'evento.



Francesco Paolo Vitobello (classe 1988) laureato in scienze motorie c/o l' Università di Urbino, da 14 anni vive a Durazzo dove nel 2014 ha fondato la sua associazione polisportiva che conta circa trecento allievi di diverse età. Dopo aver conseguito il patentino di allenatore di calcio, nel 2023 arriva il grande passo verso la Nazionale Albanese, con l'entrata nel percorso delle rappresentative giovanili della Federazione Albanese di Calcio come componente dello staff tecnico delle selezioni Albania U14 e Albania U15, esperienza che rappresenta una naturale evoluzione del suo lavoro nel calcio giovanile ad alto livello.



La manifestazione nasce dalla collaborazione tra la Juvenilia, l'ASD Audace Trinitapoli guidata da Francesco Sarcina e l'ASD Volley Basket Trinitapoli rappresentata da Michele Leone e Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale CONI/BAT. Fondamentale anche il ruolo dell'Amministrazione Comunale, che ha accompagnato e sostenuto il progetto mettendo a disposizione strutture, collaborazione istituzionale e supporto organizzativo, confermando ancora una volta la volontà del Comune di investire nello sport giovanile come strumento di crescita, inclusione e promozione del territorio.



Saranno coinvolte complessivamente 12 squadre nelle discipline del calcio, della pallacanestro e della pallavolo, con la partecipazione di circa 240 giovani atleti di età compresa tra i 9 e i 15 anni, oltre a dirigenti e staff tecnici.



Le squadre partecipanti saranno suddivise nelle seguenti discipline:

Pallavolo: Volley Trinitapoli, Juvenilia Durazzo, Nelly Barletta e Audax Andria.

Basket: Basket Trinitapoli, Juvenilia Durazzo, Fortitudo Trani e Sport Academy Cerignola.

Calcio: Audace Trinitapoli, Juvenilia Durazzo, Uniti Cerignola e Futsal Barletta.



La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia BAT, del CONI Puglia e del Comune di Trinitapoli. Il torneo di pallavolo si svolgerà presso il PalaMennea, quello di basket al Palazzetto Sandro Pertini, mentre il torneo di calcio si terrà allo Stadio Comunale Nardino Orfeo. La cerimonia inaugurale si terrà sabato 30 maggio alle ore 11.30 presso il PalaMennea. Il programma prevede l'esecuzione degli inni nazionali di Italia e Albania, i saluti istituzionali e due momenti artistici: un'esibizione della scuola di danza Passion Dance diretta da Laura Patruno e una rappresentazione dei tradizionali balli popolari albanesi. L'assistenza sanitaria sarà garantita dall'AVS Trinitapoli in tutte le strutture coinvolte, mentre il servizio sicurezza sarà assicurato grazie alla collaborazione dei Volontari Carabinieri Trinitapoli.



Le dichiarazioni istituzionali

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, dichiara:

«Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che unisce sport, amicizia e cooperazione internazionale. Il "Ponte dell'Adriatico" rappresenta un'importante occasione di crescita per i nostri giovani e un momento di grande promozione per la città di Trinitapoli. Come Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto questo progetto sin dal primo momento, convinti che lo sport sia uno straordinario strumento educativo e di integrazione tra i popoli. Ringrazio tutti gli organizzatori, le associazioni sportive coinvolte e i volontari che hanno lavorato con impegno per rendere possibile questo evento».



L'Assessore allo Sport Giovanni Landriscina aggiunge:

«Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa perché crediamo fortemente nel valore educativo dello sport e nelle opportunità di confronto e integrazione che eventi come questo riescono a creare. Sin dalle prime fasi organizzative abbiamo garantito piena disponibilità e collaborazione affinché Trinitapoli potesse ospitare al meglio una manifestazione internazionale così importante per il territorio e per i nostri ragazzi. Saranno tre giornate di festa, partecipazione e sana competizione che vedranno protagonisti centinaia di giovani provenienti da diverse realtà sportive italiane e albanesi».