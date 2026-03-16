Ruggiero Passero
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Istituzionale

Passero:  «Sui centri di eccellenza per l’autismo c’è un immobilismo inaccettabile»

La nota del consigliere regionale di Per la Puglia

Barletta - lunedì 16 marzo 2026 18.22 Comunicato Stampa
"Dopo l'istituzione con legge del 2023, nessun centro di eccellenza per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico è stato attivato. Questo non è tollerabile. Le famiglie meritano risposte". Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia Ruggiero Passero a margine di un'audizione in III commissione. »

"Quanto ascoltato oggi in commissione - afferma Passero - è desolante. Era l'ottobre 2024 quando grazie ad un emendamento alla legge regionale 17 luglio 2023 n.20 si era stabilito di individuare le sedi dei 6 centri sanitari di eccellenza (uno per provincia) per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Successivamente furono individuate le risorse per la futura gestione degli stessi, ma ad oggi nulla è stato fatto. Le motivazioni addotte dai tecnici regionali sono le più disparate ma nessuna valida e condivisibile ".

"Nella Bat, in particolare - ha sottolineato il consigliere - la sede del futuro centro era stata individuata dalla Giunta Regionale sui suoli assegnati alla Fondazione Pugliese per le Neurodiversita' - Ente del Terzo Settore di Andria. Questo Ente aveva partecipato ad una manifestazione di interesse della Asl BT ed aveva presentato il progetto esecutivo del centro e il modello di presa in carico (dalla diagnosi precoce al "dopo di noi"), dichiarandosi pronta a costruirlo a propria cura e spese. Ad oggi tutto è fermo ed anche in questo caso non si comprende bene perché, né sono state fornite risposte e tempistiche a chi si era dichiarato pronto.

"Questo immobilismo non è più tollerabile. Tante - ha aggiunto Passero - sono le famiglie e i genitori, non solo di bambini, ma anche di ragazzi più grandi, che meritano le necessarie e dovute risposte. A tal proposito, è importante sottolineare anche la necessità di individuare le strutture che possano accompagnare le famiglie nella gestione del quotidiano. Penso ai centri diurni e alle residenze sanitarie".

"Chiederò, insieme al collega consigliere Antonio Tutolo, che non ha mancato di evidenziare anche i temi relativi al personale che dovrà essere impegnato nelle future strutture, di convocare una seduta incentrata sui centri di eccellenza della Bat e di Foggia alla presenza di tutti i soggetti interessati. I centri di eccellenza - conclude Passero - sono necessari e vanno immediatamente attivati".
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