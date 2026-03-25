Ruggiero Passero con il sindaco Di Feo
Ruggiero Passero con il sindaco Di Feo
Politica

Derivativo Ofantino Trinitapoli, Passero (Per la Puglia): «Lavori quasi conclusi, vantaggi per la sicurezza degli agricoltori»

La nota del consigliere regionale

Barletta - mercoledì 25 marzo 2026 18.18 Comunicato Stampa
"I lavori di manutenzione straordinaria di due viadotti esistenti in attraversamento del Canale Derivativo Ofantino a Trinitapoli sono praticamente conclusi. Tra circa due mesi l'opera sarà perfettamente funzionale e fruibile agli agricoltori. Quello raggiunto è un risultato importante e fondamentale per l'intero comparto che da tempo lo richiedeva". Così il presidente del gruppo Per la Puglia Ruggiero Passero a margine di un sopralluogo sul cantiere.

"Gli interventi, finanziati con 750mila euro di fondi regionali - afferma Passero - erano stati avviati nel 2024 ed hanno dovuto affrontare diverse vicissitudini tecnico-burocratiche. Ora, però, gli ostacoli sono ormai alle spalle. Grazie all'impegno della Regione Puglia ed al supporto del sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo, che ringrazio per la costante collaborazione istituzionale, siamo arrivati al raggiungimento di questo traguardo".

"Il ripristino dei viadotti sul derivativo ofantino, con la sostituzione dei vecchi ponticelli metallici con nuove strutture funzionali e sicure, – aggiunge Passero - rappresenta una svolta per gli agricoltori operanti in quella zona, fino ad ora costretti a grandi deviazioni per raggiungere i propri poderi con anche notevole difficoltà nel trasporto dei prodotti agricoli".

"Con la realizzazione di questo intervento - conclude Passero - gli operatori agricoli potranno operare in sicurezza e raggiungere senza difficoltà i propri poderi. A trarne beneficio sarà l'economia di tutto il territorio".
  • Ruggiero Passero
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