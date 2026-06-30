Ruggiero Passero
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Politica

Nuovo ospedale di Andria, Passero (Per la Puglia): «Entro una settimana la pubblicazione della gara d’appalto»

La nota del consigliere regionale

Barletta - martedì 30 giugno 2026 15.31 Comunicato Stampa
"Entro giovedì 9 luglio sarà pubblicata la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Dopo un percorso lunghissimo e pieno di ostacoli siamo davanti ad uno snodo fondamentale per il raggiungimento di un risultato atteso da tutta la comunità della Bat". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero. »

"Dopo l'approvazione, da parte della Asl, del progetto esecutivo, arrivata lo scorso giovedì, l'assessore Pentassuglia ha convocato una riunione tecnica fissata per questa mattina ed alla quale ho preso parte. Sono stati resi noti i dettagli della gara che è già stata predisposta dalla Asl. Dalla riunione sono emerse novità anche sul tema viabilità. Il comune di Andria ha avviato la predisposizione della gara, anch'essa sarà pubblicata a breve".

"Dopo il passo importante compiuto per il nuovo ospedale di Andria, il mio auspicio è che si possa procedere anche verso la realizzazione della piastra oncoematologica del Dimiccoli di Barletta".

"La comunità della Bat merita strutture sanitarie all'avanguardia ed all'altezza delle richieste. Il nostro impegno è costante e va in questa direzione".
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