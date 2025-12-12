De Santis
Nuovo Prefetto nella Bat, il benvenuto del Segretario del Pd Puglia Domenico De Santis

Barletta - venerdì 12 dicembre 2025 14.11 Comunicato Stampa
"Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del dicastero dell'interno Piantedosi, ha deliberato le nomine e gli spostamenti dei prefetti, fra cui quello della Bat, dove è stato annunciato l'arrivo del viceprefetto vicario di Genova Flavia Anania.
L'occasione è proficua per darle il benvenuto nella provincia di Barletta – Andria – Trani e augurarle buon lavoro, in attesa di poterla incontrare anche per avere un confronto sulle criticità di questo territorio, nel quale lo Stato, soprattutto dopo gli ultimi episodi criminosi dei giorni scorsi, a San Ferdinando di Puglia, con l'assalto al palazzo delle Poste e, proprio ieri, fra Barletta e Trani, con un corriere sequestrato e rapinato, deve fare sentire in maniera incisiva la sua presenza, potenziando ulteriormente gli organici delle forze dell'ordine. Un saluto al Prefetto Silvana D'Agostino, ringraziandola per il lavoro svolto". Lo dichiara il Segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis
