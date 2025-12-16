De Santis
Politica

Zone B5, De Santis: «Per agire sull’urbanistica a Barletta si proceda con il Pug»

La nota del segretario regionale del Pd

Barletta - martedì 16 dicembre 2025 14.21 Comunicato Stampa
«L'urbanistica è una materia delicata e complessa. Esistono leggi e norme che non si possono bypassare con una "rettifica interpretativa", come la maggioranza di centrodestra vorrebbe fare con le zone B5 a Barletta. Non c'è nulla da interpretare. Secondo le norme e gli strumenti urbanistici vigenti quelle sono zone destinate a servizi e se le si fa diventare edificabili, approvando in Consiglio comunale la delibera adottata dalla maggioranza a luglio scorso, quella è una variante. A Barletta non serve consumare altro suolo, ma ora la maggioranza, con la delibera sulle Zone B5, di fatto, sta preparando una nuova colata di cemento in città. Noi crediamo che ci sia un solo modo, necessario oltre che pienamente legittimo, di intervenire e cambiare le sorti urbanistiche della città, ed è il Pug, fermo all'approvazione del Documento programmatico preliminare del 2018. Quello è l'unico strumento con cui si può e si deve ridisegnare il futuro della città, è lì che l'Amministrazione deve dare una forte accelerata, e ci auguriamo che lo faccia, che scelga quel percorso». Lo dichiara il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis
