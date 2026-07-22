La Guardia Costiera
La Guardia Costiera
Attualità

Maltempo in Puglia: numerosi interventi della Guardia Costiera per garantire la sicurezza in mare

A Barletta avviate le ricerche a seguito della segnalazione di un presunto natante alla deriva che hanno dato esito negativo

Barletta - mercoledì 22 luglio 2026 15.00 Comunicato Stampa
Il repentino peggioramento delle condizioni meteomarine che nel tardo pomeriggio di ieri ha interessato gran parte della costa pugliese, con forti raffiche di vento e mare in rapido aumento, ha richiesto un intenso impegno operativo della Guardia Costiera della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, impegnata in numerosi interventi di ricerca e soccorso coordinati lungo l'intero litorale di competenza.

Tra gli interventi più significativi, a Bari un gommone si è capovolto davanti all'ingresso della Fiera del Levante a causa delle improvvise condizioni meteomarine avverse. La Sala Operativa ha disposto l'immediato invio della motovedetta CP 309 e di una pattuglia terrestre. La persona che si trovava a bordo è stata prontamente soccorsa da un'altra unità presente in zona, mentre la Guardia Costiera ha verificato che non vi fossero ulteriori dispersi, concludendo l'emergenza con esito positivo.

A Taranto, la segnalazione di un subacqueo disperso nelle acque antistanti il parco eolico ha fatto scattare immediatamente le ricerche. L'uomo è stato individuato e recuperato in breve tempo, in discrete condizioni di salute.

Nel compartimento di Molfetta, due canoisti in difficoltà sono stati raggiunti e scortati in sicurezza fino al porto. Particolarmente intensa anche l'attività nel Gargano. A Vieste, una prima operazione ha riguardato un'imbarcazione in avaria con otto persone a bordo al largo di Vignanotica.

Le unità della Guardia Costiera hanno provveduto al recupero degli occupanti e all'assistenza dell'unità fino al suo trasferimento in sicurezza. Pochi minuti dopo è stato necessario intervenire anche nei pressi di Peschici, dove un'altra imbarcazione, con undici persone a bordo, si trovava in difficoltà a causa del peggioramento del mare.

Anche in questo caso l'emergenza si è conclusa senza conseguenze per gli occupanti.Ulteriori interventi sono stati effettuati dalla Guardia Costiera di Brindisi, per verificare una segnalazione di emergenza poi risultata riconducibile a una boa oceanografica, pericolosa per la sicurezza della navigazione, e dalla Guardia Costiera di Barletta, dove le ricerche avviate a seguito della segnalazione di un presunto natante alla deriva hanno dato esito negativo. L'intensa attività svolta nell'arco di poche ore testimonia la costante prontezza operativa delle donne e degli uomini della Guardia Costiera che, anche in presenza di improvvisi fenomeni meteorologici avversi, assicurano un presidio continuo per la salvaguardia della vita umana in mare.
  • Maltempo
Altri contenuti a tema
Caduto un albero in zona Levante a Barletta Cronaca Caduto un albero in zona Levante a Barletta Non si hanno informazioni circa la presenza di eventuali feriti
Si placa il maltempo, a Barletta riaperti al pubblico il cimitero e i giardini del castello La città Si placa il maltempo, a Barletta riaperti al pubblico il cimitero e i giardini del castello La comunicazione da Palazzo di città
Auto in avaria finisce in un pantano, a Barletta salvato un uomo Cronaca Auto in avaria finisce in un pantano, a Barletta salvato un uomo Intervento della Polizia locale di Barletta: l’uomo era bloccato nel veicolo invaso dall’acqua e incapace di muoversi per il freddo
Maltempo, a Barletta cadono altri due alberi Cronaca Maltempo, a Barletta cadono altri due alberi Episodi in via De Gasperi e nel centro storico, disagi in via Ofanto
Maltempo a Barletta, chiusi cimitero e giardini del castello La città Maltempo a Barletta, chiusi cimitero e giardini del castello Chiusura valida sino a questa sera per motivi di sicurezza
Distrutto l'albero di Natale di Barletta: il maltempo devasta l’installazione in Piazza Moro La città Distrutto l'albero di Natale di Barletta: il maltempo devasta l’installazione in Piazza Moro Inaugurato domenica, distrutto oggi dal temporale. Sul posto Polizia locale
Alberi caduti e strade bloccate, Barletta in tilt per la pioggia La città Alberi caduti e strade bloccate, Barletta in tilt per la pioggia Un pino crollato sul muro del liceo classico, solo tanta paura
Maltempo su Barletta: all'orizzonte anche piccole trombe d'aria Cronaca Maltempo su Barletta: all'orizzonte anche piccole trombe d'aria L'ondata di maltempo si abbatte in città
Barletta, ancora degrado in via Porta Reale: la denuncia del Movimento 5 Stelle
22 luglio 2026 Barletta, ancora degrado in via Porta Reale: la denuncia del Movimento 5 Stelle
PalaMarchiselli, la Regione stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: «Ora il Comune non perda questa occasione»
22 luglio 2026 PalaMarchiselli, la Regione stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: «Ora il Comune non perda questa occasione»
PalaMarchiselli, Pd Barletta: "La Regione sblocca le risorse necessarie. Comune inconcludente "
22 luglio 2026 PalaMarchiselli, Pd Barletta: "La Regione sblocca le risorse necessarie. Comune inconcludente"
Canale H, Dicataldo: «La sicurezza e la salute pubblica prima di tutto»
22 luglio 2026 Canale H, Dicataldo: «La sicurezza e la salute pubblica prima di tutto»
Generali Italia S.p.A  Agenzia di Barletta-Trani, ricerca consulenti
22 luglio 2026 Generali Italia S.p.A  Agenzia di Barletta-Trani, ricerca consulenti
PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione”
22 luglio 2026 PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione”
A Barletta la VII edizione della "Pastasciutta antifascista "
22 luglio 2026 A Barletta la VII edizione della "Pastasciutta antifascista"
Sicurezza sismica, De Santis: «Quasi tre milioni per il pala Marchiselli. Una buona notizia per Barletta»
22 luglio 2026 Sicurezza sismica, De Santis: «Quasi tre milioni per il pala Marchiselli. Una buona notizia per Barletta»
Sandro Scelzi: «Grazie ai professionisti che mi hanno salvato la vita»
22 luglio 2026 Sandro Scelzi: «Grazie ai professionisti che mi hanno salvato la vita»
«Parco della 167 (tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci) nell’abbandono: alberi secchi e sgambatoio mai finito»
22 luglio 2026 «Parco della 167 (tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci) nell’abbandono: alberi secchi e sgambatoio mai finito»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.