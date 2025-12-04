La città
Distrutto l'albero di Natale di Barletta: il maltempo devasta l’installazione in Piazza Moro
Inaugurato domenica, distrutto oggi dal temporale. Sul posto Polizia locale
Barletta - giovedì 4 dicembre 2025 15.14
Un'altra segnalazione di danni causata dal forte maltempo di oggi: l'installazione luminosa del maxi l'albero di Natale — accesa domenica sera — è stata quasi completamente distrutta dal maltempo che ha colpito Barletta e tutta la Puglia nella giornata odierna. Il violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, non ha risparmiato le decorazioni natalizie, riducendo le luci e l'albero a una struttura compromessa.
L'episodio si aggiunge all'elenco di cadute di alberi e interventi d'emergenza in vari quartieri della città.
Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Barletta.
