"Insieme per San Giacomo": le associazioni del territorio si preparano a celebrare il Santo patrono

Nel giorno di San Giacomo, patrono dei pellegrini, le associazioni del territorio si ritroveranno per celebrare insieme la Santa Messa e vivere una serata di condivisione fraterna tra le diverse realtà associative del territorio. Un momento di incontro dal titolo "Insieme per San Giacomo" dedicato a tutti coloro che amano il cammino, i sentieri e lo spirito pellegrino. Le associazioni sono al lavoro per portare l'appuntamento a Barletta per l'edizione 2027.



Orari:

Ore 16:30 – Ritrovo dei partecipanti nella piazza adiacente alla Basilica di San Nicola, con momento di accoglienza e preparazione al corteo.

Ore 17:00 – Partenza del mini corteo attraverso le vie del centro storico di Bari, con la partecipazione degli amici dell'associazione Bari capitale del mediterraneo e arrivo presso la Chiesa di San Giacomo in Piazza Odegitria.