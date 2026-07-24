Religioni
"Insieme per San Giacomo": le associazioni del territorio si preparano a celebrare il Santo patrono
La celebrazione si terrà domani presso la chiesa di San Giacomo a Bari
Barletta - venerdì 24 luglio 2026
Nel giorno di San Giacomo, patrono dei pellegrini, le associazioni del territorio si ritroveranno per celebrare insieme la Santa Messa e vivere una serata di condivisione fraterna tra le diverse realtà associative del territorio. Un momento di incontro dal titolo "Insieme per San Giacomo" dedicato a tutti coloro che amano il cammino, i sentieri e lo spirito pellegrino. Le associazioni sono al lavoro per portare l'appuntamento a Barletta per l'edizione 2027.
Orari:
Orari:
Ore 16:30 – Ritrovo dei partecipanti nella piazza adiacente alla Basilica di San Nicola, con momento di accoglienza e preparazione al corteo.
Ore 17:00 – Partenza del mini corteo attraverso le vie del centro storico di Bari, con la partecipazione degli amici dell'associazione Bari capitale del mediterraneo e arrivo presso la Chiesa di San Giacomo in Piazza Odegitria.
Ore 17:30 – Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Giacomo.
Con la partecipazione delle associazioni:
Con la partecipazione delle associazioni:
Comunità Itineranti - Amici del Cammino Barletta Running & Walking - Percezioni in Cammino - Puglia Canyon Experience - Club Amici del Trekking Bari - Associazione Bari Capitale del Mediterraneo - Sentieri Modugnesi - Puglia Trekking - Camminatori Salentini.
"Buon cammino, e che San Giacomo ci accompagni sempre".
"Buon cammino, e che San Giacomo ci accompagni sempre".