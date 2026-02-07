Federkombat, pioggia di medaglie per la Federico II ai Regionali di Potenza

Una domenica da incorniciare per la Federico II di Svevia di Barletta. Al Pala Pergola di Potenza, gli atleti della società barlettana, magistralmente allenati dai maestri Ruggiero e Giuseppe Lanotte, e dal maestro Raffaele Ardito, sono stati protagonisti assoluti nella tappa del Campionato Regionale Puglia e Basilicata 2025/2026 di Federkombat.L'evento, dedicato agli sport da tatami (Point Fighting, Light Contact e Kick Light), rappresentava uno snodo cruciale per la stagione agonistica: la competizione era infatti valida come gara di qualificazione per il Criterium 2026, l'anticamera dei campionati italiani, con l'accesso riservato ai primi quattro classificati di ogni categoria.Il team barlettano, grazie all'intenso lavoro di preparazione svolto con i propri maestri, ha risposto presente portando a casa risultati di assoluto rilievo. Spiccano le prestazioni di Ferdinando Pistillo e Adriano Lisanti, che hanno dominato nelle rispettive categorie di Light Contact salendo sul gradino più alto del podio. Sempre i due hanno anche ottenuto il bronzo nel Kick Light. Ottime anche le prove nelle discipline parallele e i piazzamenti degli altri compagni di squadra. Vittoria Annunziata e Ruggero Dagnello, infatti, hanno conquistato la medaglia d'argento nel Light Contact.Oltre ai combattimenti disputati, la giornata ha sancito un risultato strategico fondamentale per l'intera spedizione. Ben cinque qualificazioni sono arrivate d'ufficio per mancanza di avversari nella specifica categoria di peso. Una menzione particolare va a Monica Di Lernia, che stacca il pass per il prossimo Criterium a Jesolo, qualificandosi senza combattere poiché unica atleta presente nella sua categoria. Insieme a lei, anche altri compagni di squadra, pur non avendo incrociato i guantoni in alcune specialità, hanno acquisito il punteggio pieno. Come da regolamento, infatti, la presenza in gara e il superamento delle operazioni di peso hanno garantito loro i punti necessari per proseguire il cammino verso il titolo tricolore.La Federico II di Svevia continua così a confermarsi una realtà di eccellenza nel panorama degli sport da combattimento del sud Italia. «Torniamo da Potenza con un bagaglio ricco non solo di medaglie, ma di conferme - dichiara la dirigenza della Federico II di Svevia -. Il lavoro svolto in palestra con i maestri Lanotte e Ardito sta dando i suoi frutti. I ragazzi hanno mostrato carattere e ora lo sguardo è rivolto verso Jesolo, dove porteremo una squadra numerosa e competitiva per confrontarci con i migliori atleti d'Italia».