Cantiere Puglia Barletta
Cantiere Puglia Barletta
Politica

Jova Summer Party, Cantiere Puglia: «Bisogna accertare le responsabilità. Ora il confronto in Consiglio comunale»

La nota dei consiglieri comunali

Barletta - venerdì 21 agosto 2026 0.20 Comunicato Stampa
"Abbiamo ascoltato le parole del Sindaco e prendiamo atto della volontà di tutelare gli interessi del Comune nelle sedi competenti. Riteniamo, però, che prima di parlare di eventuali iniziative future sia necessario attivarsi immediatamente per aprire un confronto pubblico, fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità". Così i consiglieri comunali del gruppo Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola e Pino Rizzi.

"Il Sindaco ha riconosciuto che il danno per Barletta è molto alto. È esattamente ciò che avevamo evidenziato pochi giorni fa: l'annullamento del Jova Summer Party non rappresenta soltanto la perdita di un grande evento, ma rischia di produrre un danno economico e, soprattutto, un grave danno d'immagine per la nostra città.

Per questo riteniamo positiva la volontà di tutelare gli interessi del Comune e di valutare la richiesta di risarcimento dei danni subiti da Barletta, qualora ne ricorrano i presupposti. Ma prima di ogni eventuale iniziativa nelle sedi competenti, è necessario accertare fino in fondo quanto accaduto e tutte le eventuali responsabilità.

Il danno d'immagine è un aspetto che non può essere sottovalutato. Un evento che avrebbe dovuto portare migliaia di persone a Barletta e rappresentare una straordinaria occasione di promozione del territorio si è trasformato in una vicenda che ha avuto una forte esposizione mediatica negativa per la nostra città.

Barletta è passata dall'essere raccontata come una città in grado di organizzare grandi eventi e di accogliere migliaia di persone, a essere associata, nei titoli della stampa nazionale, a una città segnata dal degrado ambientale. È un grave danno d'immagine che non può essere sottovalutato e sul quale è necessario fare chiarezza, accertando di chi siano le eventuali responsabilità.

Se, come affermato dal Sindaco, il Comune non ha avuto responsabilità nella scelta della sede, allora è ancora più importante comprendere chi abbia assunto quelle decisioni, quali valutazioni siano state effettuate e chi debba eventualmente rispondere delle conseguenze che oggi ricadono sull'immagine di Barletta.

Oggi, quindi, è importante tutelare Barletta e gli interessi dei suoi cittadini e delle sue attività economiche. Ma la tutela della città non può limitarsi a eventuali azioni future: deve partire subito dalla ricerca della verità e dall'accertamento delle responsabilità.

Allo stesso tempo, crediamo sia necessario aprire un confronto politico e istituzionale sulla vicenda.

Chiediamo che la questione venga discussa in Consiglio comunale, sede naturale per fare chiarezza su quanto accaduto, sulle eventuali responsabilità e sulle misure necessarie affinché situazioni simili non si ripetano.

Non vogliamo alimentare polemiche né trasformare una vicenda complessa in uno scontro politico. Riteniamo, però, che una questione che ha avuto conseguenze così rilevanti per Barletta debba essere affrontata pubblicamente anche nella sede istituzionale che rappresenta l'intera città.

Accogliamo quindi positivamente la volontà del Sindaco di tutelare gli interessi del Comune nelle sedi competenti. Ora, però, è necessario che a questa iniziativa segua un confronto in Consiglio comunale, nel rispetto dei ruoli e nell'interesse esclusivo di Barletta, per accertare fino in fondo eventuali responsabilità e comprendere chi abbia determinato un danno d'immagine così grave alla nostra città."
  • Cantiere Puglia
Altri contenuti a tema
Jova Summer Party annullato, Cantiere Puglia: «Si accertino le responsabilità e si chieda il risarcimento dei danni subiti da Barletta» Jova Summer Party annullato, Cantiere Puglia: «Si accertino le responsabilità e si chieda il risarcimento dei danni subiti da Barletta» La nota dei consiglieri comunali
Canale H, Massimo Spinazzola: «Serve serietà, non l’intelligenza artificiale» Canale H, Massimo Spinazzola: «Serve serietà, non l’intelligenza artificiale» L’intervento del consigliere di Cantiere Puglia
PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione” PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione” La nota dei consiglieri comunali
«Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude» «Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude» La nota dei consiglieri comunali di Cantiere Puglia
Progetto Housing First, Cantiere Puglia: «Si valuti altra collocazione» Progetto Housing First, Cantiere Puglia: «Si valuti altra collocazione» La nota dei consiglieri comunali
Malfunzionamento climatizzazione nel centro per l'impiego, la preoccupazione di Cantiere Puglia Malfunzionamento climatizzazione nel centro per l'impiego, la preoccupazione di Cantiere Puglia La nota dei consiglieri Adelaide e Massimo Spinazzola e Pino Rizzi
Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città» Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città» La nota dei consiglieri di Cantiere Puglia e della consigliera indipendente
13 Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero» Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero» La nota dei consiglieri di Cantiere Puglia
Esplosione nella notte: assalto al bancomat della BCC in via Giulini
21 agosto 2026 Esplosione nella notte: assalto al bancomat della BCC in via Giulini
Anniversario scomparsa Giuseppe De Nittis, il racconto di Michele Grimaldi
21 agosto 2026 Anniversario scomparsa Giuseppe De Nittis, il racconto di Michele Grimaldi
Articolo Guia Soncini su Barletta, la riflessione di Enzo Laforgia
21 agosto 2026 Articolo Guia Soncini su Barletta, la riflessione di Enzo Laforgia
Articolo di Guia Soncini su Barletta, il Touring club: «Non viene resa giustizia a questo territorio»
21 agosto 2026 Articolo di Guia Soncini su Barletta, il Touring club: «Non viene resa giustizia a questo territorio»
Zona 167, Filannino (Futuro Nazionale): «Più educazione e più controlli»
21 agosto 2026 Zona 167, Filannino (Futuro Nazionale): «Più educazione e più controlli»
Sub disperso alla deriva a 6 miglia a largo di Barletta, il soccorso della Capitaneria di Porto
21 agosto 2026 Sub disperso alla deriva a 6 miglia a largo di Barletta, il soccorso della Capitaneria di Porto
Omaggio a Giuseppe De Nittis, canto alla luna e alla magia dell'Ofanto
21 agosto 2026 Omaggio a Giuseppe De Nittis, canto alla luna e alla magia dell'Ofanto
Filippo apre il salvadanaio e dona latte ai bisognosi
21 agosto 2026 Filippo apre il salvadanaio e dona latte ai bisognosi
Barletta 1922: domani sera (ore 21) il battesimo stagionale sul campo della Casertana
21 agosto 2026 Barletta 1922: domani sera (ore 21) il battesimo stagionale sul campo della Casertana
Ultima settimana di proiezioni per “Cinema Fuori Museo – Tra Cattedrale e Mare” della Fondazione S.E.C.A.
21 agosto 2026 Ultima settimana di proiezioni per “Cinema Fuori Museo – Tra Cattedrale e Mare” della Fondazione S.E.C.A.
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.