Ambulatorio Popolare adotta due cani anziani
Ambulatorio Popolare adotta due cani anziani
Attualità

All’Ambulatorio Popolare di Barletta arrivano Consilia e Alberto: una fiaba canina a lieto fine

Una storia che invita ad adottare i cani anziani dai canili

Barletta - lunedì 17 agosto 2026 10.05 Comunicato Stampa
Doveva essere un cane. Un cane anziano, per la precisione. All'Ambulatorio Popolare di Barletta avevano deciso che al Campo dei Miracoli ci sarebbe stato posto anche per uno di quelli che, nei canili, aspettano più degli altri. Perché i cuccioli conquistano subito, mentre la vecchiaia chiede occhi capaci di fermarsi un po' più a lungo.

Così sono andati al canile di Barletta e le volontarie hanno presentato loro Consilia. Consilia ha tredici anni, ma evidentemente nessuno glielo ha spiegato bene. È buona, festosa, affettuosa, di quelle che vengono incontro alla vita ancora con una certa fiducia. E la decisione sembrava già presa: sarebbe stata lei.

Solo che Consilia aveva un particolare che non poteva stare scritto su nessuna scheda. Aveva Alberto. Alberto è anziano anche lui e da tempo non sente più. Per un cane perdere l'udito significa perdere una parte importante del proprio rapporto con il mondo: non sentire un richiamo, un rumore improvviso, un pericolo che arriva.

Ma Alberto, in questi anni, ha avuto Consilia. Lei gli sta accanto, lo orienta, lo avverte, diventa il suo punto di riferimento quando intorno qualcosa accade e lui non può sentirlo. Nessuno glielo ha insegnato. Nessuno l'ha addestrata a farlo. Semplicemente, a un certo punto della loro vita insieme, Consilia ha capito che Alberto aveva bisogno di lei.


E allora quella che doveva essere un'adozione è diventata una domanda molto semplice: come si fa a portare via Consilia e lasciare Alberto? Così la piccola fiaba di questa estate ha avuto il suo finale prima ancora di cominciare: dal canile di Barletta al Campo dei Miracoli non arriverà un cane. Ne arriveranno due.

Consilia e Alberto entreranno insieme nella loro nuova casa, senza dover imparare la cosa più difficile: vivere l'uno senza l'altra. Ad accoglierli ci saranno terra, alberi, spazi da esplorare e le persone dell'Ambulatorio. Ma loro porteranno qualcosa con sé: una di quelle lezioni semplici che gli animali riescono qualche volta a impartire agli esseri umani senza pronunciare una parola. Che la fragilità non rende inutili. Che diventare vecchi non significa smettere di avere diritto a una casa. E che quando qualcuno vede e sente il mondo con più difficoltà, si può scegliere di camminargli accanto.

L'Ambulatorio Popolare ringrazia le volontarie del canile di Barletta, che custodiscono ogni giorno vite, caratteri e legami con una cura che merita di essere conosciuta. E da questa storia arriva anche un invito a chi, magari proprio durante l'estate, sta pensando di accogliere un cane: andate al canile. Non cercate necessariamente il più giovane, il più bello, quello che avevate immaginato.
  • Ambulatorio popolare
Altri contenuti a tema
Lavoro nero e sfruttamento nei campi, l’Ambulatorio Popolare annuncia un esposto alla Procura Associazioni Lavoro nero e sfruttamento nei campi, l’Ambulatorio Popolare annuncia un esposto alla Procura Matteucci: «Tutti sanno, ma nessuno interviene»
Crisi politica, Matteucci: «Serve una riflessione per Barletta» Politica Crisi politica, Matteucci: «Serve una riflessione per Barletta» La nota del presidente di Ambulatorio Popolare
A Barletta la VII edizione della "Pastasciutta antifascista" Eventi A Barletta la VII edizione della "Pastasciutta antifascista" L'iniziativa si terrà venerdì 24 luglio dalle ore 19 in piazza Plebiscito
Wi-Fi libero in piazza Plebiscito, l’iniziativa dell’Ambulatorio Popolare Associazioni Wi-Fi libero in piazza Plebiscito, l’iniziativa dell’Ambulatorio Popolare La rete è già attiva
«Liberare immediatamente lo scivolo per persone con disabilità su corso Vittorio Emanuele» Associazioni «Liberare immediatamente lo scivolo per persone con disabilità su corso Vittorio Emanuele» La denuncia dell'Ambulatorio Popolare, sportello diritti e autonomia "Romeo Tuosto"
Vandalizzata la fontana di Piazza Plebiscito: la denuncia dell'Ambulatorio Popolare di Barletta Vandalizzata la fontana di Piazza Plebiscito: la denuncia dell'Ambulatorio Popolare di Barletta «Chi distrugge quello spazio fa male alla comunità, alla città, alla vita che lì dentro proviamo a custodire»
South Italy Film Festival: l'Ambulatorio popolare porta l'evento nell'auditorium Sacra Famiglia Eventi South Italy Film Festival: l'Ambulatorio popolare porta l'evento nell'auditorium Sacra Famiglia Da stasera, fino a mercoledì 1 luglio, il pubblico potrà assistere alla manifestazione
Jacopo Musci, a Barletta il ricordo nel funerale popolare in piazza Plebiscito Cronaca Jacopo Musci, a Barletta il ricordo nel funerale popolare in piazza Plebiscito Momenti toccanti per ricordare il 49enne ucciso il 10 aprile, dedicato un cactus alla sua memoria
Arrivederci Estate 2026: a Barletta una festa in spiaggia per bambini e famiglie
17 agosto 2026 Arrivederci Estate 2026: a Barletta una festa in spiaggia per bambini e famiglie
Dibenedetto Automotive sponsor dell’evento “Cena Spettacolo in Bianco” a Barletta
17 agosto 2026 Dibenedetto Automotive sponsor dell’evento “Cena Spettacolo in Bianco” a Barletta
«Barletta e i grandi eventi: serve una visione»
16 agosto 2026 «Barletta e i grandi eventi: serve una visione»
«Più sicurezza e più lavoro per contrastare la violenza giovanile»
16 agosto 2026 «Più sicurezza e più lavoro per contrastare la violenza giovanile»
«Quel sorriso che non doveva essere cancellato»
16 agosto 2026 «Quel sorriso che non doveva essere cancellato»
Jovanotti a Barletta in bicicletta: «Concerto annullato? Ci sono rimasto molto male, non me l’aspettavo»
15 agosto 2026 Jovanotti a Barletta in bicicletta: «Concerto annullato? Ci sono rimasto molto male, non me l’aspettavo»
Barletta, modifiche alla viabilità per processioni ed eventi: tutte le ordinanze
15 agosto 2026 Barletta, modifiche alla viabilità per processioni ed eventi: tutte le ordinanze
Gianni Rodari, nella luce della poesia, come rubare il mare con gli occhi
15 agosto 2026 Gianni Rodari, nella luce della poesia, come rubare il mare con gli occhi
Picerno-Barletta 2-1: una preziosa lezione da imparare
15 agosto 2026 Picerno-Barletta 2-1: una preziosa lezione da imparare
Jova Summer Party annullato, una riflessione sul futuro della città
15 agosto 2026 Jova Summer Party annullato, una riflessione sul futuro della città
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.