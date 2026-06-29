South Italy Film Festival: l'Ambulatorio popolare porta l'evento nell'auditorium Sacra Famiglia

Prende il via questa sera, presso l'Auditorium Sacra Famiglia di Barletta (via Trento 23/B), l'anteprima della V edizione del South Italy International Film Festival, manifestazione dedicata al cinema indipendente e alla promozione della cultura cinematografica, realizzata con il supporto e la collaborazione dell'Ambulatorio Popolare di Barletta.



Per tre serate consecutive, dal 29 giugno al 1° luglio, con inizio alle ore 19.00 e ingresso libero, il pubblico potrà assistere a proiezioni, incontri letterari, presentazioni di opere audiovisive e confronti diretti con registi, autori e protagonisti.



Il programma prevede la proiezione degli spot "Il Tempo nel Grappolo", "Sguardi nel Passato" e "Ti-Me", del lungometraggio "In Eterno Amore" e, nella serata conclusiva, del cortometraggio "La nostra ultima estate", distribuito da WeShort e firmato da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco.



Il 1° luglio sarà inoltre presentato il documentario "Scomodo", cui seguirà un incontro con il regista Simone Guarany, il protagonista Emanuel Cosmin Stoica e il produttore Toni Brandi, offrendo al pubblico un'importante occasione di dialogo sui temi affrontati dall'opera.



Le serate saranno moderate da Angelica Uva e Pierantonio Sasso e vedranno la presenza in sala di registi e autori, confermando la volontà del Festival di favorire un rapporto diretto tra chi realizza il cinema e chi lo vive da spettatore.



L'iniziativa è promossa con la collaborazione dell'Ambulatorio Popolare di Barletta, di Artinte, Terraufidia Wines, della Rete WEEC Puglia e del Rotaract Club di Barletta, realtà che hanno scelto di sostenere un progetto capace di coniugare cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio. Al termine di ciascuna serata è prevista una degustazione di vini offerta da Terraufidia Wines. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.