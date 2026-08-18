Jova Summer Party, la tappa in Puglia sarà a Bari

Barletta - martedì 18 agosto 2026
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Manca l'ufficialità, ma alla fine la scelta è caduta su Bari. Dopo l'annullamento della tappa del Jova Summer Party di Barletta, prevista per il 17 agosto, la Trident ha individuato nell'ansa di Marisabella a Bari (area portuale) il luogo deputato ad ospitare lo show del cantante romano. I dettagli della decisione saranno forniti tra domani e giovedì.
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