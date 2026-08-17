Jova Summer Party, Trident ci riprova: «Stiamo lavorando per riportarlo in Puglia l’8 settembre»
Mercoledì attesa la comunicazione di città e location, giovedì le modalità di rimborso per chi non potrà partecipare
La società organizzatrice ha diffuso poco fa una nuova comunicazione attraverso i propri canali social, annunciando di aver individuato uno spazio ritenuto compatibile con le esigenze del Jova Summer Party e spiegando che sono in corso le ultime verifiche tecniche e organizzative insieme alle autorità competenti.
L'annuncio riaccende dunque le speranze per i migliaia di spettatori che avevano acquistato il biglietto per l'appuntamento di Barletta, cancellato nei giorni scorsi a causa delle criticità ambientali riscontrate nell'area dell'ex Cartiera di Barletta. Cambiata la data annunciata a caldo durante la conferenza stampa online di mercoledì scorso: il 19 settembre quindi è sfumata come data ipotizzata per il recupero.
La società fa sapere che è stato individuato «uno spazio con le caratteristiche necessarie per accogliere il pubblico e il Jova Summer Party» e che, insieme alle autorità competenti, sono in corso le ultime verifiche.
La nuova data indicata quindi è martedì 8 settembre. Ma non viene però ancora resa nota la città: per questo, allo stato attuale, è più corretto parlare di un'ipotesi di recupero in fase avanzata e non di un concerto già definitivamente confermato.
Originariamente era stata paventata Bari come ipotetica nuova location, senza però dettagli sul luogo esatto.
La comunicazione diffusa da Trident fissa anche una prima scadenza precisa. «Mercoledì sera riteniamo di poter comunicare la città, la location e tutte le informazioni sul recupero», fa sapere la società.
Bisognerà dunque attendere ancora qualche ora per conoscere dove potrebbe svolgersi il concerto di Jovanotti.
Parallelamente, Trident ha annunciato di voler chiarire anche la posizione di chi non potrà partecipare all'eventuale nuova data.
«Da giovedì alle ore 10 saranno inoltre disponibili le modalità di rimborso per chi non potrà essere presente l'8 settembre», si legge nella comunicazione.
Un passaggio particolarmente atteso dai possessori dei biglietti della tappa di Barletta, dopo l'annullamento dell'evento che avrebbe dovuto portare nell'area dell'ex Cartiera circa 33mila spettatori.
La comunicazione integrale di Trident MusicDi seguito il testo integrale diffuso dalla società organizzatrice:
«STIAMO LAVORANDO PER RIPORTARE
IL JOVA SUMMER PARTY IN PUGLIA
L'8 SETTEMBRE
È STATO INDIVIDUATO UNO SPAZIO
CON LE CARATTERISTICHE NECESSARIE
PER ACCOGLIERE IL PUBBLICO
E IL JOVA SUMMER PARTY.
IN QUESTE ORE, INSIEME ALLE AUTORITÀ
COMPETENTI, STIAMO COMPLETANDO
LE ULTIME VERIFICHE TECNICHE
E ORGANIZZATIVE.
MERCOLEDÌ SERA RITENIAMO
DI POTER COMUNICARE LA CITTÀ,
LA LOCATION E TUTTE LE INFORMAZIONI
SUL RECUPERO.
DA GIOVEDÌ ALLE ORE 10 SARANNO INOLTRE
DISPONIBILI LE MODALITÀ DI RIMBORSO
PER CHI NON POTRÀ ESSERE PRESENTE
L'8 SETTEMBRE»