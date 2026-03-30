La città
Intitolata alla memoria di Federica De Luca e di suo figlio Andrea la tensostruttura di via dei Mandorli
La nota di palazzo di città
Barletta - lunedì 30 marzo 2026 16.36 Comunicato Stampa
Accogliendo la richiesta avanzata alla locale Amministrazione dal Comitato Regionale Puglia della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, sarà intitolata all'arbitra pugliese Federica De Luca e al figlio Andrea, vittime della violenza di genere, la tensostruttura di via Dei Mandorli a Barletta. In una futura cerimonia, alla quale parteciperanno i genitori di Federica (Enzo De Luca e Rita Lanzon, favorevoli alla decisione), sarà apposta la targa commemorativa.
L'impianto, recentemente affidato con avviso pubblico all'Associazione Sportiva Dilettantistica Nelly Volley di Barletta, si candida così a rappresentare un patrimonio di tutta la comunità cittadina, un ulteriore punto di riferimento per la pratica sportiva multidisciplinare e un luogo simbolo dell'impegno civile.
L'ufficialità della denominazione è avvenuta nel corso della prima gara interna del campionato di serie C femminile della società affidataria, presenti il Sindaco Cosimo Cannito, gli Assessori Massimiliano Dileo (Sport) e Oronzo Cilli (Cultura), il Senatore Dario Damiani, il Consigliere regionale e Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte. Convergente il pensiero del Sindaco Cannito e dell'Assessore Di Leo "L'Amministrazione – affermano – ha sollevato questa struttura comunale dall'abbandono indicendo una gara pubblica per la gestione e trasformandola, con le odierne premesse, in un centro di aggregazione sportiva che valga anche come caposaldo educativo a contrasto di ogni forma di sopraffazione. Le generazioni più giovani devono sostenere con forza la cultura del rispetto, le regole della civile convivenza e i valori che lo sport insegna sul piano agonistico e sociale".
L'impianto, recentemente affidato con avviso pubblico all'Associazione Sportiva Dilettantistica Nelly Volley di Barletta, si candida così a rappresentare un patrimonio di tutta la comunità cittadina, un ulteriore punto di riferimento per la pratica sportiva multidisciplinare e un luogo simbolo dell'impegno civile.
L'ufficialità della denominazione è avvenuta nel corso della prima gara interna del campionato di serie C femminile della società affidataria, presenti il Sindaco Cosimo Cannito, gli Assessori Massimiliano Dileo (Sport) e Oronzo Cilli (Cultura), il Senatore Dario Damiani, il Consigliere regionale e Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte. Convergente il pensiero del Sindaco Cannito e dell'Assessore Di Leo "L'Amministrazione – affermano – ha sollevato questa struttura comunale dall'abbandono indicendo una gara pubblica per la gestione e trasformandola, con le odierne premesse, in un centro di aggregazione sportiva che valga anche come caposaldo educativo a contrasto di ogni forma di sopraffazione. Le generazioni più giovani devono sostenere con forza la cultura del rispetto, le regole della civile convivenza e i valori che lo sport insegna sul piano agonistico e sociale".