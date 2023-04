Seconda Categoria: Audace Barletta tennistica a Cerignola. Prima Categoria a un passo

Seconda Categoria Puglia – risultati 23esima giornata

Classifica Girone A

Altra vittoria, altra goleada con punteggio tennistico, tetto di "quota 100" nel saldo reti realizzate ormai prossimo ad essere sfondato, per non tacere dei soli 11 gol al passivo. Numeri, per un torneo a quattordici squadre, semplicemente spaventosi. Numeri che parlano dell'imbarazzante superiorità di una squadra, l'Audace Barletta, resa meno evidente soltanto dal quasi altrettanto straordinario campionato disputato dall'Etra Vancouver. Unica e sola avversaria credibile dello schiacciasassi biancorosso.Domenica pomeriggio, in bassa Daunia, è andato in scena l'ennesimo incontro di tennis, giocato con pallone da calcio, che ha visto l'Audace liquidare con un ormai quasi ordinario 6-1 l'Uniti per Cerignola grazie alle marcature di capitan Ruggiero Rizzi, di Laboragine, Mennuni, Quaquarelli e alla solita doppietta dell'ariete Ruggiero De Lorenzo.Michele Palmitessa, il solito Michele Palmitessa, alimenta invece le sempre più residue speranze dell'Etra di agganciare in classifica l'Audace, mettendo a segno la sua ventottesima rete in campionato (dopo per altro aver fallito un penalty nei primi minuti) che è valsa il successo di misura sul Bitetto sesto in classifica e ormai quasi tagliato fuori dal discorso playoff.Con questi risultati, a tre gare dal termine della stagione regolare (da giocare per giunta tutte al Manzi Chiapulin), l'Audace resta saldamente al comando del girone A di Seconda Categoria Pugliese con quattro punti di vantaggio sull'Etra con lo scontro diretto in programma domenica 23 aprile. Uno scontro diretto allo stato attuale inutile persino con un successo dei gialloneri di mister Dibenedetto, a meno di un altamente improbabile mancata vittoria dell'Audace in casa contro Atletico Apricena o Real Olimpia Terlizzi (quest'ultimo ancora in lotta per un posto in finale playoff).Accademia Calcio Monte Sant'Angelo- Grumese 1-2; Atletico Apricena-Sporting Manfredonia 8-0; Elce Deliceto-La Torittese 1-2;-Bitetto 1-0;Maracanà S.Severo- Castelluccio dei Sauri 2-0; Real Olimpia Terlizzi-Audax S. Severo 4-1;Uniti per Cerignola-1-6.punti 67;63; Real Olimpia Terlizzi 42; Maracanà San Severo 41; Grumese 39; Bitetto 38; Atletico Apricena 37; Uniti per Cerignola 30; Accademia Calcio Monte Sant'Angelo 23; Elce Deliceto (-1) e La Torittese 20; Sporting Manfredonia 15; Castelluccio dei Sauri 12; Audax San Severo 9.