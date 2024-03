Coppa Puglia di Prima Categoria - l’Audace prenota la finale

Al termine di un incontro vibrante dal punto di vista dei gol e delle emozioni, l'Audace Barletta supera col punteggio di 3-2 l'Ideale Bari o e pone una seria ipoteca sull'accesso alla finalissima di Coppa Puglia di Prima Categoria.La gara, molto attesa alla vigilia, non delude i non pochi spettatori accorsi al "Palmiotta" di Modugno. Partono decisamente forte i padroni di casa che trovano subito il vantaggio grazie a una deviazione sotto misura di Vox. L'Audace reagisce e sfiora il pari con una bordata di Perez che si stampa sul palo a Sblendorio battuto.Neanche il tempo per recriminare per gli uomini di Iannone che ecco scatenarsi l'incontenibile Kijera. L'attaccante gambiano semina in velocità l'intera retroguardia barlettana e mette a referto il 2-0 nonostante il disperato tentativo di salvataggio da parte di Peschechera.Sul vantaggio di due reti a zero l'Ideale Bari commette però l'errore esiziale di provare a gestire la partita col risultato di permettere all'Audace di riaprirla prima dell'intervallo grazie ad una splendida sforbiciata di Mauro Tupputi su azione da corner.Nel secondo tempo poi ha inizio praticamente un assolo della formazione barlettana che vede Peres nel ruolo di assoluto protagonista. L' esterno offensivo biancorosso dapprima serve Giuliano Guacci, che dal limite dell'area insacca il gol del 2-2 con un gran destro a giro; poi è sempre Peres a involarsi imprendibile sulla sinistra e mettere un forte traversone basso che Splendorio respinge come può, sulla palla si fionda inesorabile ancora Mauro Tupputi che mette comodamente in rete da due passi completando una fantastica rimonta da parte dell'Audace.Una volta in vantaggio la formazione barlettana gestisce il vantaggio di tre reti a due fino al fischio finale. Unico brivido per i biancorossi di Iannone una staffilata dell'esterno barese Rizzi sulla quale Cristallo opera una bella parata ponendo anche il suo sigillo su questo importantissimo successo che mette tra due settimane l'Audace sulla strada della conquista della finale di Coppa Puglia di Prima Categoria. Finale che i biancorossi barlettani dovranno guadagnarsi nel match di ritorno al Manzi-Chiapulin mercoledì 27 marzo alle ore 15:00.Molto meno intensa e divertente infine la gara di andata dell'altra semifinale che ha visto il match tra Squinzano e Capo di Leuca terminare col punteggio di 0-0 dopo una partita caratterizzata da una evidente ma piuttosto sterile supremazia dei bianconeri locali. Gara di ritorno fissata anche in questo caso per mercoledì 27 marzo alle ore 15:00 presso la "Cittadella dello Sport 'Giovanni Paolo II'" di Castrignano del Capo.