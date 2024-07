Nasce a Barletta il comitato contro l'Autonomia differenziata

Dopo la costruzione del Comitato provinciale ora si stanno organizzando nei singoli comuni associazioni, gruppi politici e referenti delle organizzazioni sindacali di Cgil e Uil per dare vita a un grande movimento a favore del referendum abrogativo del Ddl Calderoli, quello sull'Autonomia differenziata.Ieri sera in piazza Pescheria a Barletta, prima dell'avvio dell'iniziativa "Pastasciutta antifascista" hanno partecipato alla costituzione del Comitato cittadino di Barletta: Cgil, camera del lavoro comunale, Uil, lega Spi comunale, La prima radice, Sinistra Italiana Circolo Franco d'Ambra, CDC No AD, Ambulatorio popolare, associazione Igino Giordani, Anpi, M5S, Coalizione Civica, PD, Legambiente, Associazione Medici Cattolici, Più Europa e l'associazione Argomenti 2000.Subito dopo la costruzione il gruppo si è messo subito al lavoro nella raccolta firme e numerose sono state le adesioni alla campagna contro l'Autonomia, tanti cittadini hanno firmato con convinzione e con consapevolezza: 300 circa le firme raccolte in poche ore.Ecco il calendario delle date fissate per la costituzione dei comitati cittadini in tutti i comuni della provincia:- Andria, 29 luglio presso largo Torneo alle ore 9.00;- Bisceglie, 29 luglio presso la camera del lavoro alle ore 18.00;- Canosa di Puglia, 29 luglio presso la camera del lavoro alle ore 19.00;- Margherita di Savoia, 30 luglio alle ore 18 in piazza Marconi;- Minervino Murge, 29 luglio presso la camera del lavoro alle ore 18.00;- San Ferdinando di Puglia, 29 luglio presso la camera del lavoro alle ore 19.00;- Spinazzola, 26 luglio alle ore 19.30 presso la camera del lavoro;- Trani, 29 luglio presso la camera del lavoro alle ore 17.00;- Trinitapoli, 26 luglio presso la camera del lavoro alle ore 19.00.Subito dopo la costruzione di ciascun comitato cittadino sarà possibile aderire alla raccolta firme, saranno organizzati banchetti e momenti dedicati alla mobilitazione ma si potrà in qualsiasi momento sostenere il referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata recandosi presso le camere del lavoro di tutti i comuni della provincia.