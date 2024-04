Prima Categoria: l’Audace Barletta prenota il trionfo in Coppa Puglia

Un missile di su punizione di Cosimo Damiano Laboragine al 34' del primo tempo, e un destro sotto misura di Lazzaro Lomuscio sugli sviluppi di un calcio piazzato alle soglie del 90' consentono all'Audace Barletta di superare al "De Ventura" di Squinzano i bianconeri locali nella finale di andata della Coppa Puglia di Prima Categoria.Un successo, quello dei ragazzi di mister Beppe Iannone, maturato al termine di una gara condotta in tutta sicurezza dalla formazione biancorossa che ha dimostrato una netta superiorità sulla compagine salentina.Lo Squinzano, squadra di seconda categoria con un passato in Serie C2 (affrontò anche il Barletta) agli albori degli anni Ottanta, pur nel ruolo di netta sfavorita ha in ogni caso dimostrato una volta ancora quell'intraprendenza e quelle trame di gioco che gli hanno consentito di stravincere il girone C di Seconda Categoria e di accedere a questa finale di Coppa Puglia eliminando in semifinale il Capo di Leuca, formazione attualmente terza nel girone C di Prima Categoria.L'appuntamento per la gara di ritorno è ora fissato per mercoledì 24 aprile quando, salvo a questo punto un'improbabile rimonta salentina, l'Audace avrà la possibilità di sollevare l'ambito trofeo, magari al Puttilli, di cui la dirigenza biancorossa pare abbia chiesto la disponibilità per l'occasione.Il probabile trionfo in Coppa Puglia consentirebbe all'Audace per lo meno di nutrire grosse speranze di ripescaggio nel campionato di Promozione, una categoria che i ragazzi di Beppe Iannone potrebbero comunque raggiungere in ogni caso tramite i playoff, a meno che le vicissitudini societarie del Maracanà San Severo primo in classifica nel girone A (presentatosi domenica scorsa a Minervino con soli sette tesserati e con la conseguente sconfitta a tavolino) non finiscano per aprire un'ulteriore autostrada per l'Audace Barletta verso il campionato di Promozione pugliese. Categoria dalla quale l'Audace manca dalla stagione 2018/2019, l'anno del ripescaggio in Eccellenza.