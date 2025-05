Promozione: Audace Barletta battuta a Palese

Un'ottima Virtus Palese supera per 2-1 in rimonta l'Audace Barletta neo promossa in Eccellenza e scesa in campo al "Gioacchino Lovero" in formazione parzialmente rimaneggiata, con i soli Zingrillo, Vicedomini, Lorusso, Di Bari e Morra schierati da Maffucci tra i titolarissimi.Decisamente meritata la vittoria della Virtus, che dopo il vantaggio dell'Audace firmato da Vito Morra, ha in pratica dato vita a un assedio che si è concretizzato con la rete di Fumai su rigore e quella di Faliero in mischia, per una vittoria che consente alla Virtus Palese di restare agganciata al treno dei playoff a - 6 dal San Marco, che al "Tonino Parisi" ha battuto (3-1) e spedito in Prima Categoria il Capurso.Quanto all'Audace Barletta, ovviamente la sconfitta di Palese nulla sposta in merito trionfale bilancio di una stagione che prevedibilmente concluderà domenica prossima con una festosa goleada ai danni del Troia penultimo in classifica e aritmeticamente retrocesso da un paio di mesi.Per quanto riguarda i restanti verdetti della penultima giornata del girone A di Promozione Puglia, il pareggio della Virtus Mola (2-2) sul campo del Borgorosso Molfetta, rende ancora tutto da conquistare un secondo posto che sembrava decisamente al riparo dagli assalti del San Marco, che domenica prossima sarà di scena sul campo del quasi salvo Bitritto Norba, mentre la Virtus Mola - in svantaggio negli scontri diretti con il San Marco, ma a cui basta un pareggio per blindare il secondo posto - ospiterà in casa una Virtus Bisceglie obbligata a vincere per centrare la salvezza diretta dopo la sconfitta interna (0-1) nello scontro diretto contro il Soccer Stornara.Salvezza diretta invece centrata da Real Siti (1-0 al Don Uva Bisceglie), dal San Severo (1-0 al Santeramo), e in pratica anche dalla Cosmano Sport, che dopo il successo per 4-0 a Troia, per domenica prossima non ha altro da attendere se non la compilazione del referto arbitrale che dovrebbe sancire la vittoria a tavolino dei foggiani su quella Molfetta Sportiva assurta anche questa settimana alle cronache, per l'ennesima pagina di avanspettacolo del calcio dilettantistico pugliese , di cui la vittoria per 3-0 a tavolino del Lucera costituisce per enorme distacco la cosa più seria e normale di ciò che è avvenuto all'esterno del "Paolo Poli" di Molfetta.Una scena in tutto e per tutto degna dei migliori film comici all'italiana a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, con prima le immagini degli unici otto calciatori in distinta della fù Molfetta Sportiva costretti ad effettuare il riconoscimento da parte della terna arbitrale praticamente in riva al mare.E poi con squadra e staff tecnico dell'ASD Lucera Calcio fermi nel parcheggio dell'antistadio nell'attesa, vana, dell'apertura dei cancelli del "Paolo Poli".Calciatori e staff tecnico del Lucera che hanno poi ironicamente commentato la situazione con un post sui social avente come sottofondo le note del celebre brano "Soli" di Adriano Celentano.