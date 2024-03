Prima Categoria - Audace Barletta in finale di Coppa Puglia

Missione compiuta. Pareggiando zero a zero al Manzi Chiapulin contro una coraggiosa e mai doma Ideale Bari, e capitalizzando quindi il successo per 3-2 ottenuto in quel di Modugno nella gara di andata, l'Audace Barletta centra il primo importante obiettivo stagionale ottenendo il pass per la finalissima di Coppa Puglia di Prima Categoria dove affronterà nel doppio confronto (che si disputerà il 10 e 24 aprile) lo Squinzano, il quale, dopo lo 0-0 della gara di andata, ha ottenuto il pass per l'atto conclusivo della competizione pareggiando per 1-1 (nella Coppa Puglia vale ancora la regola del gol in trasferta) in casa del Capo di Leuca.

Partita tiratissima dal punto di vista agonistico quella tra un'Audace molto rimaneggiata (causa infortuni e squalifiche varie) e un Ideale che ha a più riprese messo in difficoltà la compagine barlettana sciupando almeno tre nitide occasioni da calcio d'angolo e fallendo un calcio di rigore in pieno recupero con il portiere biancorosso Cristallo splendido protagonista nella circostanza.



L'Audace, dal canto suo, visto il più che favorevole risultato del match di andata ha giocato prevalentemente di rimessa, sciupando a sua volta un paio di grosse occasioni nella seconda frazione di gioco.

Al fischio finale del direttore di gara i ragazzi di Beppe Iannone si sono lasciati andare a grandi e meritati festeggiamenti per il primo traguardo stagionale raggiunto archiviando con soddisfazione quello che potrebbe essere stato il primo di tre accesissimi confronti con la forte compagine barese.

Il terzo e prossimo appuntamento della saga Audace Barletta-Ideale Bari sarà già in programma alla ripresa del campionato domenica 7 aprile al "Palmiotta" di Modugno. Obiettivo dell'Audace è ora quello di blindare definitivamente il secondo posto in classifica nell'attesa di un più che possibile atto finale tra le due squadre con stavolta in palio l'accesso al campionato di Promozione.