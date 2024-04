L’Audace vince la Coppa Puglia di Prima Categoria

A poco più di due anni dal trionfo dell'ASD Barletta 1922 nella Coppa Puglia di Eccellenza il calcio barlettano torna a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del calcio dilettantistico made in Puglia, trionfando in Coppa Puglia di Prima Categoria, grazie all'Audace Barletta 1958, società rinata dalle ceneri dell'omonima compagine giunta fino al campionato di Eccellenza prima di cedere nella stagione 2020/2021 il titolo sportivo alla fù Dibenedetto Trinitapoli.Questo prestigioso dell'Audace giunge al termine di una combattutissima finale di ritorno che ha visto i ragazzi di mister Beppe Iannone resistere fino al minuto 95 agli incessanti attacchi della validissima formazione dello Squinzano, squadra reduce da un cammino trionfale nel girone C di Seconda Categoria e capace di espugnare il Manzi Chiapulin grazie ad un bel gol di Resinato giunto al culmine di una partita a tratti dominata e che ha visto l'Audace in affanno come poche volte accaduto in questa stagione.Determinante ai fini del trionfo di Ruggiero Rizzi e compagni il 2-0 ottenuto in Salento due settimane fa grazie alle reti di Laboragine e Lomuscio.In attesa dello svolgimento dei playoff, la vittoria della Coppa Puglia di Prima Categoria colloca l'Audace Barletta in una posizione già più che privilegiata nella graduatoria per un quasi certo ripescaggio in Promozione, vista purtroppo la difficile situazione economica di molte squadre sia di Promozione che di Eccellenza, con il destino in forse dello stesso Maracanà San Severo fresco vincitore del girone A di Prima Categoria proprio davanti all'Audace.Ma per i discorsi sul futuro ci sarà tempo e modo per farli, per l'Audace è ora tempo di godersi questa prestigiosa e meritatissima affermazione in Coppa. Un traguardo, ripetiamo, raggiunto appena tre anni dopo il reset del 2021.