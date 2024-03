Prima Categoria: l’Audace dice addio al primo posto. L’Etra vince ed è bagarre salvezza

Risultati Prima Categoria Puglia - Girone A

Classifica dopo la 21esima giornata

Prossimo turno - 22esima giornata -17 marzo 2024

Si esauriscono probabilmente al "Ricciardelli" di San Severo le residue speranze dell'Audace Barletta di accedere direttamente al campionato di Promozione pugliese.I ragazzi del duo Iannone-Tanzi riescono solo nel finale, grazie alle reti di Laboragine e Lomuscio, a riequilibrare il doppio svantaggio nei confronti di una combattiva Gioventù Calcio San Severo.Il 2-2 finale con il quale si è chiuso il match del "Ricciardelli" è letteralmente musica per le orecchie dell'altra squadra sanseverese: quel Maracanà che vincendo per 2-1 sul campo dell'Ideale Bari ha praticamente posto il sigillo su di una più che meritata promozione diretta. Sono infatti otto adesso le lunghezze di vantaggio che la compagine subgarganica vanta sull'Audace Barletta (che mercoledì è attesa dalla semifinale di andata di Coppa Puglia contro l'Ideale Bari) a cinque turni dal termine della stagione regolare. Cinque partite nelle quali il Maracanà San Severo se la vedrà prevalentemente con squadre di bassa classifica, partire proprio dall'Etra Barletta che farà visita alla capolista proprio domenica prossima.Etra Barletta che grazie al gol di Compierchio invece ha ottenuto un importantissimo successo al "Manzi Chiapulin" sui diretti rivali del Real Sannicandro.Una vittoria di capitale importanza innanzitutto considerando il fatto che l'Atletico Peschici (che condivide con i gialloneri barlettani l'ultimo posto in classifica) ha fatto altrettanto nel derby garganico contro l'Atletico Vieste; e poi per il fatto che adesso Virtus Molfetta e Real Sannicandro - squadre che, causa scontri diretti sfavorevoli, l'Etra dovrà per forza di cose sopravanzare per salvarsi direttamente - distano ora un solo punto.Certo per l'Etra resta il rammarico dei troppi punti buttati via negli scontri diretti che purtroppo calendario alla mano pesano come macigni, dal momento che dei prossimi ultimi cinque impegni di qui alla fine della regular season, due paiono decisamente proibitivi, dal momento che i ragazzi guidati dal duo Martire-De Finis dovranno affrontare Maracanà San Severo e Audace Barletta riducendo ancora di più il margine di errore nei restanti confronti che comunque si presentano tutt'altro che agevoli, vedi trasferta a Vieste e impegni interni contro Audace Cagnano e soprattutto quello contro l'Atletico Peschici che a questo punto si annuncia come un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione diretta, fermo restando il calendario decisamente più agevole per i garganici.Atletico Peschici-Atletico Vieste 3-1; Gioventù San Severo-2-2; Virtus Bisceglie-Audace Cagnano 1-1; Ideale Bari-Maracanà San Severo 1-2;-Real Sannicandro 1-0; Real San Giovanni-Top Player Minervino 0-1; Noicattaro-Virtus Molfetta1-0Maracanà San Severo 58;50; Ideale Bari 44; Virtus Bisceglie 41; TP Minervino 34; Audace Cagnano e Real San Giovanni 31; Atletico Vieste 28; Gioventù San Severo 25; Noicattaro 17; Real Sannicandro e Virtus Molfetta 16; Atletico Peschici ed15Audace Cagnano-Atletico Peschici; Maracanà San Severo-Real Sannicandro-Gioventù San Severo; Virtus Molfetta-Ideale Bari; Top Player Minervino-Noicattaro; Atletico Vieste-Real San Giovanni; Audace Barletta-Virtus Bisceglie