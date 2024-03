Prima Categoria: l’Audace vince a Peschici. L’Etra ringrazia ma non ne approfitta

Soffre ma alla fine l'Audace fa il suo battendo a domicilio per 3-1 (doppietta di daniele Fanelli e gol di Costantino Di Noia) l'Atletico Peschici ultimo in classifica nella trasferta più scomoda dal punto di vista logistico con dopo quella di Cagnano Varano.Con questo successo i ragazzi di Beppe Iannone consolidano ancora di più la seconda posizione in classifica a sei punti (praticamente i due scontri diretti) da quel Maracanà San Severo che nelle prossime due partite affronterà nell'ordine Virtus Bisceglie e Ideale Bari, rispettivamente quarta e terza in classifica, per quelli che saranno probabilmente gli ultimi due tornanti insidiosi sulla strada per la Promozione. Il successo dell'Audace in casa dell'Atletico Peschici riveste particolare importanza anche per l'Etra, che però se da un lato porta a tre le lunghezze di vantaggio sull'ultimo posto in classifica che vale la retrocessione diretta in Seconda Categoria, dall'altro rappresenta l'ennesima occasione persa per i gialloneri guidati dal duo Martire-De Finis che dopo quello contro il Noicattaro, steccano un altro scontro diretto interno non andando oltre il pari al "Manzi-Chiapulin" contro la diretta concorrente Virtus Molfetta. Due gravi passi falsi che, uniti con la vittoria mancata di un soffio in casa dell'Ideale Bari allungano ulteriormente la serie di rimpianti per una classifica che avrebbe potuto essere molto diversa.Nel prossimo turno l'Etra sarà impegnata nella difficile trasferta contro la Top Player Minervino. Abbordabile, ma non certo da sottovalutare l'impegno dell'Audace che affronterà al Manzi-Chiapulin l'Atletico Vieste di mister Sollitto, per un incontro che solo qualche anno fà valeva i playoff in Eccellenza.Risultati Prima Categoria Puglia - girone AAtletico Peschici-Audace Barletta 1-3; Atletico Vieste-Audace Cagnano 4-1; Gioventù San Severo-Maracanà San Severo 1-2; Real San Giovanni-Noicattaro 1-0;Virtus Bisceglie-Real Sannicandro 3-2; Ideale Bari-Top Player Minervino 2-2; Etra Barletta-Virtus Molfetta 1-1Classifica dopo la 19esima giornataMaracanà San Severo 52; Audace Barletta 46; Ideale Bari 41; Virtus Bisceglie 40; Real San Giovanni 31; Atletico Vieste e TP Minervino 28; Audace Cagnano 27; Gioventù San Severo 21; Real Sannicandro e Virtus Molfetta 16; Noicattaro 14; Etra Barletta 12; Atletico Peschici 9.