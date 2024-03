Prima Categoria: Audace di rimonta. Etra: si mette male

Risultati Prima Categoria Girone A

Classifica dopo la 20esima giornata

21esima giornata 10/03/2024

Tramontata l'illusione di accorciare sul Maracanà San Severo, vista la rimonta nel finale dei dauni su di una tosta Virtus Bisceglie, l'Audace Barletta, dopo aver sofferto l'ostico Atletico Vieste di mister Sollitto, fa sua l'intera posta in palio grazie alle reti di Laboragine, Lomuscio, Tupputi e alla clamorosa papera del portiere viestano Belarbi, dopo aver sofferto la verve dei biancazzurri garganici andati in vantaggio per primi grazie al sollecito vantaggio firmato da De Vita.Restano quindi sei, a sei giornate dalla fine, le lunghezze di vantaggio del Maracanà San Severo sull'Audace, ora attesa dalla trasferta di San Severo contro la Gioventù Calcio, e soprattutto dalla semifinale di Coppa Puglia di Prima Categoria contro l'Ideale Bari, diventata a questo punto della stagione un obbiettivo tanto importante quanto quello della conservazione del secondo posto in classifica che consentirebbe a Ruggiero Rizzi e compagni di affrontare la post season in una posizione di indubbio vantaggio rispetto a Ideale Bari e Virtus Bisceglie.Niente da fare invece per l'Etra a Minervino, dove i ragazzi guidati dal duo Martire-De Finis cede ai padroni di casa per 2-0. Ma quel che è peggio è che il prevedibile KO contro la Top Player Minervino capita nella giornata in cui l'Atletico Peschici espugna il campo del Real Sannicandro raggiungendo in classifica proprio l'Etra, avendo inoltre il vantaggio dello scontro diretto vinto con un sonante 4-0 lo scorso 10 dicembre.Domenica prossima l'Etra è attesa da una giornata forse decisiva per il proprio futuro in Prima Categoria. I gialloneri sono attesi dal vitale scontro diretto del Manzi Chiapulin contro il Real Sannicandro che si giocherà in contemporanea con Noicattaro-Virtus Molfetta. Sarà invece derby a Peschici, dove sarà di scena un Atletico Vieste che non ha quasi più nulla da chiedere a questa stagione.Real sannicandro-Atletico Peschici 1-2;-Atletico Vieste 4-1; Top Player Minervino-2-0; Virtus Molfetta-Gioventù San Severo 2-4; Noicattaro-Ideale Bari 1-3; Audace Cagnano-Real San Giovanni 2-1; Maracanà San Severo-Virtus Bisceglie 2-1Maracanà San Severo 55;49; Ideale Bari 44; Virtus Bisceglie 40; Real San Giovanni e TP Minervino 31; Audace Cagnano 30; Atletico Vieste 28; Gioventù San Severo 24; Real Sannicandro e Virtus Molfetta 16; Noicattaro 14; Atletico Peschici ed12Atletico Peschici-Atletico Vieste; Gioventù San Severo-Virtus Bisceglie-Audace Cagnano; Ideale Bari-Maracanà San Severo;-Real Sannicandro; Real San Giovanni-Top Player Minervino; Noicattaro-Virtus Molfetta