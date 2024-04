Run4Hope 2024, Barletta presente alla staffetta di solidarietà

Tappa 1: Foggia - S. Ferdinando (sab 13-dom 14 aprile)

Tappa 2: S. Ferdinando - Margherita di Savoia - Barletta (martedì 16 aprile)

Tappa 3: Barletta - Trani (mercoledì 17 aprile)

Tappa 4: Trani - Molfetta (giovedì 18 aprile)

Tappa 6: Molfetta - Bitonto (venerdì 19 aprile)

Tappa 7: Bitonto - Modugno (sabato 20 aprile)

Tappa 8: Modugno - Bari (domenica 21 aprile)

Giunge quest'anno alla quarta edizione la Run4Hope, staffetta nazionale podistica della solidarietà, articolato in venti staffette regionali, attuate in contemporanea in tutte le regioni dal 13 al 21 aprile 2024.L'obiettivo è quello di sostenere l'AIL - Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, per raccogliere nuovi fondi a favore della ricerca e della cura delle malattie ematologiche. L'iniziativa beneficia ha il patrocinio, tra i tanti enti, anche di CONI, Fidal, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle.Anche quest'anno non poteva mancare il sostegno da parte delle associazioni sportive del territorio, pertanto la ASD Barletta Sportiva sostiene la raccolta fondi in questo giro d'Italia insieme all'82° Reggimento Fanteria Torino e AIL BAT.Domattina, mercoledì 17 aprile alle ore 9:00, la Staffetta della Solidarietà della Puglia farà tappa a Barletta, Lungomare Pietro Mennea, attraverso il "Testimone" portato dagli atleti della ASD Margherita di Savoia Runners e consegnato nelle mani dei soci della ASD Barletta Sportiva.Nel pomeriggio alle ore 16:00 la staffetta ripartirà dal Castello Svevo di Barletta, per essere consegnato nelle mani dell'ASD Trani Marathon e dei suoi soci, a Trani, in Piazza Cattedrale.Particolarmente suggestiva ed emozionante sarà la cerimonia di partenza, con il gemellaggio dell'82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta, alla presenza dell'assessore allo Sport Marcello Degennaro, Avv. Carmela Peschechera , in qualità di vice presidente AIL Barletta.Stefano Mei, Presidente FIDAL, ha sottolineato come dai grandi successi dell'Atletica azzurra di questi anni abbinati al ruolo primario del running nella vita federale "fanno si che trecento affiliate, su quattrocento associazioni sportive coinvolte, aderiscono alla Run4Hope con migliaia di nostri tesserati e ringrazio i nostri comitati territoriali che supportano in tutta Italia il progetto".Nell'ambito della Run4Hope, Barletta è coinvolta in uno dei tre percorsi pugliesi: