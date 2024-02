Presentata l'edizione 2024 della Volkswagen Barletta Half Marathon

Social Video 3 minuti Conferenza stampa Volkswagen Barletta Half Marathon 2024

10 foto Tutto pronto per l'edizione 2024 della Volkswagen Barletta Half Marathon

Ilè il simbolo dell'edizione 2024 della, non solo per una motivazione logistica, visto che la carovana degli atleti che correranno la mezza maratona barlettana partiranno e taglieranno il traguardo neldel castello, ma anche perché il maestoso maniero è rappresentato sullache tutti i partecipanti porteranno a casa al termine dell'evento.Barletta così si riconferma casa dello sport e dell', ospitando l'11^ edizione dellaorganizzata dall'. Si partee allo start saranno presenti atleti provenienti da tutta la Puglia e anche da fuori regione: si attendono più di 2000 persone tra atleti e accompagnatori nella città di Barletta.Questa mattina l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa negli spazi di, che con la concessionariasi riconferma main sponsor dell'evento sportivo. Presenti per illustrare i dettagli Enzo Cascella (presidente della Barletta Sportiva), Marcello Degennaro (assessore comunale allo sport), Antonio Rutigliano (delegato provinciale Bat del CONI), Vittorio Cardone (istruttore di arti marziali e consigliere comunale), Sara Minervini (in rappresentanza dell'associazione Intercultura insieme alle giovani Fauziah dall'Indonesia e Jocelin dagli USA), Raffaele Patella (comitato zona 167), Tina Arbues (Osservatorio Giulia e Rossella di Barletta).Domenica sarà una festa di sport, ma anche di benessere, condivisione e sensibilizzazione. Si potrà correre anche per la, con partenza sempre alle ore 9.00 nel fossato, che per l'occasione accoglierà anche i coloratissimi Pulmini, Maggiolini e New Beetle della "Apulia Volkswagen Club Bari". Parteciperanno anche le associazioni Divine del Sud, AVIS, AIDO, AIL, con il supporto dal punto di vista logistico dell'82° Reggimento Fanteria "Torino" Brigata Meccanizzata Pinerolo Esercito Italiano. Inoltre l'evento è affiliato alla campagna regionaleper la sensibilizzazione sulla lotta alla violenza di genere.