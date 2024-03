Inizia una nuova stagione di eventi sportivi a Barletta

Barletta si conferma città di grandi eventi sportivi internazionali. Soltanto nel mese di aprile, infatti, saranno ben due gli appuntamenti da non perdere, con il tennis e con il ciclismo. Si parte il 2 aprile con una nuova edizione dell'ormai storico Open ATP "Città della Disfida" sui campi del circolo "H. Simmen", per poi proseguire con una novità: il Giro Mediterraneo in Rosa di ciclismo, in programma dal 18 al 23 aprile tra Campania e Puglia, farà tappa anche a Barletta."A pochi giorni dalla visita in città del ministro per lo Sport Andrea Abodi, due nuovi entusiasmanti eventi sportivi pongono Barletta al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. Grazie alla collaborazione tra più livelli istituzionali, puntiamo a vincere la scommessa di rendere la nostra città sempre più attrattiva per gli sportivi, con indubbie ricadute benefiche sul territorio, sia a livello d'immagine che turistico e commerciale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, commentando la notizia degli imminenti eventi."Negli ultimi due anni vi è stato un crescendo nella proposta di manifestazioni sportive di altissima qualità, organizzate in maniera impeccabile dall'Amministrazione comunale, alla quale va il mio plauso per il lavoro svolto e per i tanti progetti in itinere. Il prossimo torneo di tennis ATP resta una garanzia nel panorama internazionale e colgo l'occasione anche per formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Dirigenza del Circolo "H. Simmen". La tappa di ciclismo femminile del Giro Mediterraneo in Rosa è, invece, perfettamente in linea con l'obiettivo, illustrato nei giorni scorsi al ministro Abodi, di includere Barletta e il suo velodromo dello stadio "L. Simeone" nel circuito nazionale della Federazione Ciclistica. E' il caso di dire che un grande lavoro "di squadra" sta dando i suoi frutti e ne siamo orgogliosi", conclude il senatore Damiani.