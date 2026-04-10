«In occasione del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, mi unisco con profonda gratitudine al ringraziamento verso tutte le donne e gli uomini in divisa che, con dedizione e coraggio, garantiscono la nostra sicurezza quotidiana. La celebrazione provinciale tenutasi oggi, 10 aprile, a Canosa di Puglia rende onore a una lunga storia, patrimonio di valori di uno Stato presente e vicino al territorio». Lo dichiara il Senatore di Forza Italia,, a margine della cerimonia celebrativa organizzata dalla Questura di Barletta Andria Trani.«I dati del biennio 2023-2025, illustrati oggi, mostrano un calo sensibile, tra il 25 e il 41 per cento, dei reati predatori come furti e rapine sul territorio. Un risultato molto significativo, frutto della costante collaborazione in sinergia tra i vari livelli istituzionali deputati alla sicurezza, nonché della maggiore attenzione riservata al nostro territorio provinciale dal Governo centrale. In Parlamento continuerò a promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a garantire alle nostre Forze dell'Ordine gli strumenti necessari per colpire le organizzazioni criminali. Un sentito plauso al Questore Alfredo Fabbrocini, alle Autorità presenti e a tutta la Polizia di Stato per il fondamentale servizio svolto», conclude il senatore Damiani.