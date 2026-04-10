Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. Foto Ida Vinella
Politica

174esimo anniversario della Polizia di Stato. Damiani (FI): «Gratitudine a chi garantisce nostra sicurezz​a»

La nota completa del Senatore di Forza Italia

Barletta - venerdì 10 aprile 2026 14.23 Comunicato Stampa
«In occasione del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, mi unisco con profonda gratitudine al ringraziamento verso tutte le donne e gli uomini in divisa che, con dedizione e coraggio, garantiscono la nostra sicurezza quotidiana. La celebrazione provinciale tenutasi oggi, 10 aprile, a Canosa di Puglia rende onore a una lunga storia, patrimonio di valori di uno Stato presente e vicino al territorio». Lo dichiara il Senatore di Forza Italia, Dario Damiani, a margine della cerimonia celebrativa organizzata dalla Questura di Barletta Andria Trani.

«I dati del biennio 2023-2025, illustrati oggi, mostrano un calo sensibile, tra il 25 e il 41 per cento, dei reati predatori come furti e rapine sul territorio. Un risultato molto significativo, frutto della costante collaborazione in sinergia tra i vari livelli istituzionali deputati alla sicurezza, nonché della maggiore attenzione riservata al nostro territorio provinciale dal Governo centrale. In Parlamento continuerò a promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a garantire alle nostre Forze dell'Ordine gli strumenti necessari per colpire le organizzazioni criminali. Un sentito plauso al Questore Alfredo Fabbrocini, alle Autorità presenti e a tutta la Polizia di Stato per il fondamentale servizio svolto», conclude il senatore Damiani.
  • Dario Damiani
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