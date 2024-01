Tutto pronto per l'edizione 2024 della Volkswagen Barletta Half Marathon

​Fervono i preparativi per la XI edizione della: si corre questaa partire della ore 9.00, con partenza dalCon l'organizzazione a cura dell'e il patrocinio del Comune di Barletta, l'iniziativa - sponsorizzata dalla concessionaria Volkswagen Autocity BAT - richiamerà come di consueto numerosissimi atleti a Barletta, confermandosi una delle mezze maratonedel Sud Italia.Il percorso, ormai collaudato, oltre alla partenza e all'arrivo che avranno come cornice il maestoso fossato del castello, attraverserà il centro storico, la zona nuova della città e le due litoranee barlettane, Ponente e Levante.«Una manifestazione che è molto più di una competizione - riferisce il presidente- è anche un momento sociale, in cui si rinsaldano valori collettivi e rivalutazione del territorio, con l'obiettivo di sviluppare il cosiddetto "turismo sportivo" con l'arrivo di atleti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni d'Italia, soprattutto dalla Puglia, in maniera massiccia dalla BAT (rappresentata da tutte le associazioni sportive) e con una folta presenza di podisti stranieri».Quest'anno l'evento sarà legato alla campagna di comunicazionele donne in gara, in collaborazione con l'Osservatorio Giulia e Rossella di Barletta, riceveranno unda mettere al braccio, testimoniando in modo pratico di essere allenate non solo per lottare in competizioni sportive, ma anche per combattere contro qualsiasi avversità o violenza.​La gara rientra nel calendario del Trofeo degli ulivi, oltre alle Federazioni CONI, FIDAL, ASC e vedrà coinvolta anche la FISPES, Federazione di Atletica Leggera Disabili. ​Saranno presenti, inoltre,rappresentati dall'associazione, con la presenza della presidente Francesca Rodolfo. Proprio la giornalista Rodolfo sarà madrina della manifestazione e affiancherà lo speaker sportivo Paolo Liuzzi.Domenica si potrà correre anche per la, con partenza sempre alle ore 9.00 nel fossato, che per l'occasione accoglierà anche i coloratissimi Pulmini, Maggiolini e New Beetle della "Apulia Volkswagen Club Bari". Parteciperanno anche le associazioni AVIS, AIDO, AIL, Intercultura, con il supporto dal punto di vista logistico dell'82° Reggimento Fanteria "Torino" Brigata Meccanizzata Pinerolo Esercito Italiano.Nell'attesa che la grande carovana di atleti giungano in città (si attende l'arrivo di), l'iniziativa sarà ufficialmente presentata domani mattina alle ore 10 nella sede di Autocity Bat con una conferenza stampa aperta al pubblico e alla stampa.