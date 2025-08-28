Ronaldinho all'arrivo a Bari
Ronaldinho all'arrivo a Bari
Calcio

Ronaldinho, che accoglienza all'aeroporto di Bari! Domani in campo a Barletta

L'ex Pallone d'oro giocherà al Puttilli per il Jogo dos Famosos

Barletta - giovedì 28 agosto 2025 14.53
Accoglienza da vera stella per Ronaldinho all'aeroporto di Bari-Palese "Karol Wojtyła": l'ex fuoriclasse brasiliano è atterrato nel capoluogo pugliese per prendere parte nella serata di domani a Barletta al Jogo dos Famosos allo stadio Puttilli. Di fronte ci saranno in campo ex campioni brasiliani e azzurri come Maicon, Aldair, Iaquinta, Zaccardo, Quagliarella.

L'ex Milan è atterrato in mattinata, atteso da tantissimi curiosi e appassionati a caccia di selfie e autografi: da giorni, da quando si è diffuso l'annuncio dell'evento barlettano, in Puglia è vera Ronaldinho-mania. E con l'arrivo dell'ex Pallone d'oro è ormai partito il conto alla rovescia per la gara celebrativa di domani sera.
  • Stadio "C. Puttilli"
